HAMBURG (dpa-AFX) - Versierte Taucher können nach Einschätzung eines Sachverständigen der Bundeswehr ohne große Probleme Sprengladungen in bis zu 80 Metern Wassertiefe bringen und dort platzieren. Aus seiner Sicht sinnvoll wären zwei Taucher mit gleicher Ausrüstung und ein separater Transport des Sprengstoffs etwa an einer Grundleine, sagte der als Experte geladene Minentaucher im Hamburger Prozess um die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee. Allerdings sollten Tauchgänge in solchen Tiefen vorher geübt werden - allein schon wegen der Kälte, der Dunkelheit und den auch mit Lampen herrschenden eher schlechten Sichtverhältnissen.

Sprengsätze beschädigen Nord Stream 1 und 2 schwer



Am 26. September 2022 waren südlich der dänischen Insel Bornholm am Grund der Ostsee mehrere Sprengsätze detoniert. Die beiden Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 wurden massiv beschädigt. Insgesamt gab es vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen, die von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern führen.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Serhij Kusnjezow - einem früheren Offizier einer Spezialeinheit des ukrainischen Militärs - vor, der Drahtzieher hinter der Sprengung gewesen zu sein. Der 50-Jährige soll die Explosionen gemeinsam mit sechs weiteren Tätern verursacht haben.

Wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte lautet die Anklage auf Kriegsverbrechen. Außerdem wird Kusnjezow beschuldigt, eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt, Bauwerke zerstört und öffentliche Betriebe gestört zu haben.

Für große Tiefen Mischung aus Helium, Stickstoff und Sauerstoff

Nach Angaben des Minentauchers sind in Wassertiefen bis 80 Meter keine Tauchgänge mit Pressluft zu empfehlen. "Es könnte jemand sterben", sagte der 43 Jahre alte Fregattenkapitän am sechsten Prozesstag vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht. Sinnvoll sei stattdessen ein sogenanntes TriMix aus Helium, Stickstoff und Sauerstoff, das über ein Kreislauftauchgerät oder Rebreather eingeatmet wird. Das Abtauchen auf etwa 74 Meter dauere vier bis fünf Minuten, dann habe der Taucher am Grund noch etwa 15 Minuten Zeit, eher er wieder auftauchen muss. Inklusive der Dekompressionszeit würde der Tauchgang dann 128 Minuten dauern, meinte der Experte.

Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte der Sprengstoff in Taucherflaschen nach unten gebracht worden sein. Ein Vorgehen, das der Minentaucher wegen des Gewichts aber nicht empfahl. Er würde die 14 bis 27 Kilogramm schweren Sprengladungen einfach als Paket herunterlassen und mit einem Erddorn an den Pipelines befestigen, sagte er. Um nicht entdeckt zu werden, würde er die Tauchgänge zudem nachts absolvieren.

Mindestens sechs Sprengladungen an Pipelines angebracht

Vom 10. bis zum 22. September 2022 wurden den Ermittlungen zufolge an den Pipelines mindestens sechs Sprengladungen angebracht. Das sei "locker zu bewerkstelligen", sagte der Experte. "Ich könnte das." Er würde das gesamte, schon gebraucht wohl 60.000 bis 90.000 Euro kostende Material inklusive aller Ersatzflaschen auf einmal mitnehmen. Die mutmaßlich genutzte Segeljacht "Andromeda" sei mit ihren gut 15 Metern Länge dafür auch geeignet. Dadurch müssten keine Häfen angelaufen werden, etwa um leere Flaschen wieder auffüllen zu lassen./klm/DP/jha