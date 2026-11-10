Leipzig (ots) -Die ARD-Krimireihe "Wolfsland" feiert mit zwei neuen Filmen zehnjähriges Ausstrahlungsjubiläum. In "Das Lied der Tochter" und "Muttermord" ermitteln Yvonne Catterfeld und Götz Schubert wieder als Görlitzer Kommissare Viola "Kessie" Delbrück und Burkhard "Butsch" Schulz. Dabei geraten beide auch privat unter Druck: Butschs Tochter kehrt nach Görlitz zurück und Violas Mutter wird zur Zeugin in einem Mordfall. Erstmals führte Constanze Knoche Regie. Beide Filme sind jetzt in der ARD Mediathek verfügbar und am 12. und 19. November jeweils um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen."Seit zehn Jahren steht 'Wolfsland' für atmosphärische Kriminalgeschichten, vielschichtige Figuren und Görlitz als unverwechselbaren Schauplatz", sagt Karsten Günther, Leitung Redaktion und Programm-Management ARD Degeto Film.Auch für Produzentin Jutta Müller ist die Reihe untrennbar mit Görlitz verbunden: "Als wir mit 'Wolfsland' angefangen haben, war schnell klar, dass Görlitz für uns nicht nur Drehort, sondern eine dritte Hauptfigur sein soll. Görlitz ist ein Ort, der eine ebenso interessante Geschichte hat, wie unsere beiden Protagonisten Butsch und Viola Delbrück - ein Ort mit einer reichen Vergangenheit und einem gelebten Leben. Zehn Jahre und 18 Filme später ist daraus ein eigenes 'Wolfsland"-Universum entstanden.""Der besondere Reiz von 'Wolfsland' liegt darin, dass die Reihe ihren Figuren Zeit zur Entwicklung gibt. Kessie und Butsch sind in zehn Jahren nicht stehen geblieben, ihre Erfahrungen und Verletzungen wirken in die neuen Geschichten hinein. 'Das Lied der Tochter' und 'Muttermord' führen diesen Weg konsequent weiter: Die Kriminalfälle verbinden sich mit sehr persönlichen Familiengeschichten und stellen unsere Hauptfiguren vor neue emotionale Herausforderungen. Genau diese Verbindung aus Spannung, Atmosphäre und starken Charakteren macht 'Wolfsland' so besonders", erklärt Adrian Paul, Leiter der MDR-Redaktion Fernsehfilm.Zwischen Krimi und FamiliengeschichteIn "Das Lied der Tochter" (https://www.ardmediathek.de/video/wolfsland/das-lied-der-tochter/ard/Y3JpZDovL2FyZC5kZS9wbGFuQVJEXzkxNzc2ZjY2LTI3OTAtNDhjNi05MjI3LThkMDBjNzNkZjRiNF9nYW56ZVNlbmR1bmc?) kehrt Butschs erwachsene Tochter Emmy (Anna Bachmann) nach Görlitz zurück, um bei der Kripo ihr Praxisstudium zu absolvieren. Doch ihre Rückkehr hat noch einen anderen Grund, den Emmy geheim hält. In "Muttermord" (https://www.ardmediathek.de/video/wolfsland/muttermord/ard/Y3JpZDovL2FyZC5kZS9wbGFuQVJEX2UxNzQ0MjIyLWFhOTEtNDYxOS1iYTdlLTcwNjc2YTMzNzE2Yl9nYW56ZVNlbmR1bmc) wird ausgerechnet Violas Mutter Rose (Petra Zieser) zur Zeugin bei einem Mord. Der Fall zwingt Viola damit auch, sich mit ihrer schwierigen Beziehung zur Mutter auseinanderzusetzen.Für Yvonne Catterfeld hat die Figur der Kriminalhauptkommissarin Viola "Kessie" Delbrück auch nach zehn Jahren ihren Reiz nicht verloren: "Aus einer Frau, die Vertrauen als Schwäche empfand, wird eine, die sehr vorsichtig zulässt, gesehen zu werden. Nicht geheilt, aber weniger allein."Für Götz Schubert eröffnet die Rückkehr von Butschs Tochter Emmy eine weitere Seite seiner Figur: "Dass wir die Geschichte der Familie Schulz weiterspinnen und aufarbeiten dürfen, ist schlichtweg ein Geschenk."Bei den beiden neuen Filmen führte erstmals Constanze Knoche Regie. Besonders reizte sie die psychologische Dimension der Reihe: "'Wolfsland' ist dunkel, geheimnisvoll, atmosphärisch. Die Filme blicken nicht nur auf die Verbrechen, sondern immer auch in Violas und Butschs Psyche.""Das Lied der Tochter" und "Muttermord" wurden unmittelbar nacheinander gedreht und erzählen über die jeweiligen Kriminalfälle hinaus einen zusammenhängenden dramaturgischen Bogen. Seit dem ersten Film stammen die Drehbücher der Reihe von Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser.Neben Götz Schubert und Yvonne Catterfeld gehören Christina Große als Staatsanwältin Anne Konzak, Jan Dose als Spurensicherer Uli "Jakob" Böhme, Stephan Grossmann als Revierleiter Dr. Tobias Grimm und Petra Zieser als Violas Mutter Rose Delbrück zum Ensemble. In weiteren Rollen sind Anna Bachmann, Johannes Kienast, Luise Befort, Dejan Bucin, Samia Chancrin u.a. zu sehen.Premiere im Filmpalast GörlitzAm Mittwoch, 11. November 2026, lädt die Produktionsfirma Molina Film zur Premiere der neuen "Wolfsland"-Filme in den Filmpalast Görlitz ein. In vier Kinos wird der erste neue Film "Das Lied der Tochter" gezeigt. Erwartet werden zahlreiche Mitwirkende aus Cast und Crew, darunter Yvonne Catterfeld, Götz Schubert, Christina Große, Jan Dose sowie Produzentin Jutta Müller. Ebenfalls vor Ort sind die Autoren Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser, die die Reihe seit Beginn als Drehbuchautoren prägen, sowie Janaina Keintzel und Adrian Paul vom MDR."Wolfsland" ist eine Produktion der Molina Film (Produzentin: Jutta Müller) im Auftrag der ARD Degeto Film und des MDR für die ARD. Die Redaktion haben Adrian Paul und Janaina Keintzel (beide MDR) sowie Katja Kirchen (ARD Degeto Film).Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6387798