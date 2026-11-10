München (ots) -Heute startet in München die electronica, Weltleitmesse und internationaler Treffpunkt der Elektronikindustrie. Bereits am Vorabend setzte das erstmals veranstaltete electronica Executive Event mit dem etablierten CEO Roundtable positive Signale für den Technologiestandort Europa. Die CEOs der drei führenden Halbleiterhersteller Infineon, NXP und STMicroelectronics zeigten sich überzeugt: Europa verfügt über die technologischen Stärken, um insbesondere bei Künstlicher Intelligenz eine führende Rolle im globalen Wettbewerb zu spielen.Große Chancen sehen die CEOs vor allem bei Physical AI und Edge AI, also intelligenten Systemen, die KI unmittelbar in Maschinen, Fahrzeugen und industriellen Anwendungen nutzbar machen. Europas Stärken liegen dabei in der Entwicklung komplexer, sicherer und zuverlässiger Systeme sowie in der engen Zusammenarbeit von Forschung und Industrie.Dass die Unternehmen auf den Standort Europa setzen, zeigen auch konkrete Investitionen: Infineon baut seinen Standort Dresden für rund fünf Milliarden Euro aus und investiert zusätzlich eine Milliarde US-Dollar in Villach. Auch NXP betonte das starke Innovationsumfeld und die technologischen Kompetenzen Europas als wichtige Grundlage für Investitionsentscheidungen.Die electronica bringt vom 10. bis 13. November in München die internationale Elektronikindustrie zusammen. Im Mittelpunkt stehen Schlüsseltechnologien für die Zukunft - von Künstlicher Intelligenz über Energieeffizienz bis hin zu Cybersecurity.Pressekontakt:electronica PR-Teampress.shows@messe-muenchen.deOriginal-Content von: Messe München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15914/6387796