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Die Rüstungswerte schwächeln, und auch TKMS bekommt das zu spüren. Doch hinter dem Kursrückgang steckt ein straffes Unternehmen, das aus allen Rohren feuern kann, denn die Auftragsbücher sind prall gefüllt. In Indien startet ein neues Gemeinschaftsunternehmen. Die Roadshow in New York steht an und der Chart zeigt eine Kurs-Zone, die Anleger auf dem Zettel haben sollten. Fällt die Aktie noch einmal zurück, könnte genau dort ein spannender Einstieg warten. Wo diese Marke liegt, welches Ziel winkt und wie Sie das Risiko im Griff behalten, lesen Sie hier.

Aufträge ohne Ende und Rückenwind aus Indien

Der Marineschiffbau boomt. Viele Länder rüsten auf, und TKMS ist "mittendrin statt nur dabei". Als Weltmarktführer bei konventionellen U-Booten sammelt das Kieler Unternehmen Bestellungen noch und nöcher. Auf einen Euro Umsatz kommen rund zwei Euro neue Aufträge. Davon können andere Industriefirmen nur träumen. Der Bund selbst hat acht Fregatten bestellt und mit Indien laufen Gespräche über sechs U-Boote. Aus Kanada könnten sogar zwölf kommen, ein Volumen von mehr als 15 Milliarden Euro. Dazu gibt es frische Nachrichten aus Indien, denn TKMS hat zuletzt mit CFF Fluid Control den Vertrag für ein Gemeinschaftsunternehmen unterzeichnet. Die Inder halten 51 Prozent, TKMS 49. In Chakan bei Pune soll ein Werk entstehen, das Unterwassersysteme vor Ort baut. So rückt TKMS näher an einen riesigen Markt. Das Geschäftsjahr dürfte mit rund 2,4 Milliarden Euro Umsatz enden und den neuesten Bericht dazu gibt es am 7. Dezember.

Charttechnik

Im Chart herrscht gerade etwas Schwäche vor. Noch im August lag das Allzeithoch bei 108,80 Euro. Seitdem geht es eher bergab, bis auf den Ausbruch im Oktober über die 88 Euro, aber auch der hielt nicht lange. Aktuell liegt die Aktie wieder bei 78,50 Euro, im Abwärts-Sog der ganzen Branche. Die Sorge vor Friedensgesprächen und die gesenkte Prognose von Rheinmetall drückten die Kurse. Eine Meldung von TKMS dazu gab es nicht. Der 200er SMA bei gut 84,82 Euro liegt inzwischen darüber. Auch der 50er SMA liegt über dem aktuellen Kurs. Jetzt rückt eine Auffangzone in den Blick. Zwischen 72 und 74 Euro sollten wieder Käufer auftauchen, denn dort ist bislang immer eine stabile Unterstützung der Käufer zu beobachten gewesen. Darunter wartet die Schlüsselmarke bei knapp 70 Euro. Ein Rücksetzer dorthin wäre ein mögliches Einstiegsfenster. Das Ziel läge dann bei 85 bis 90 Euro. Ein Stopp knapp unter 69 Euro könnte das Risiko begrenzen. So würde das Chance-Risiko-Verhältnis passen: gut 5 Prozent Risiko gegen 15 bis 20 Prozent Potenzial.

Was tun?

Die Zahlen sprechen für TKMS. Der Umsatz wächst, der Gewinn zieht an, und die Auftragslage reicht für Jahre. Auch die Analysten sind positiv. Bernstein sieht die Aktie bei 115 Euro, die Deutsche Bank bleibt bei Kaufen. Dazu kommen Roadshow und Indien-Deal. Der Haken ist aber, dass die Aktie von der klassischen Bewertung her nicht unbedingt billig ist. Gerade deshalb lohnt eventuell Geduld, denn wer hektisch kauft, zahlt schnell zu viel. Unser Gedanke ist, daher: Abwarten, bis der Kurs möglicherweise in den Bereich von 72 bis 74 Euro zurückkommt. Dann könnte man schrittweise einsteigen, mit Stopp, wie schon oben erwähnt, böte sich bei unter 69 Euro rein von der Charttechnik her an. Fällt die Aktie nicht so tief, ist das kein Drama. Der Auftragstrend bleibt intakt. Generell gilt aber, dass auch die Rüstungswerte stark schwanken können und damit auch immer einhergehend Verluste möglich sind.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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