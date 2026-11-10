Berlin (ots) -Mitgliederversammlung beruft Frank Lucaßen (medac GmbH) in das FührungsgremiumPharma Deutschland hat auf seiner jährlichen Mitgliederversammlung am 10. November 2026 Frank Lucaßen (medac GmbH) in den Vorstand gewählt. Er ist Chief Executive Officer (CEO) der medac GmbH.Der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek, begrüßt das neue Mitglied: "Mit Frank Lucaßen gewinnen wir eine erfahrene Persönlichkeit, die zusätzliche Perspektiven und umfassende Branchenkenntnisse in die Vorstandsarbeit einbringt. Pharma Deutschland vereint Unternehmen unterschiedlichster Größen, Geschäftsmodelle und Marktsegmente - von der Selbstmedikation über Generika und innovative Arzneimittel bis hin zu pflanzlichen Arzneimitteln und weiteren Gesundheitsprodukten. Diese Vielfalt an operativer Kompetenz und Erfahrung im Vorstand ist eine besondere Stärke unseres Verbandes. Sie ermöglicht es uns, die Interessen der Branche umfassend zu vertreten und gemeinsam Antworten auf die großen Herausforderungen des Pharmastandorts Deutschland zu entwickeln."Der Vorstand von Pharma Deutschland bildet die Vielfalt der pharmazeutischen Industrie in Deutschland ab. Die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen seiner Mitglieder fließen in die strategische Ausrichtung und die politische Interessenvertretung des Verbandes ein._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAileen Wagefeld-DalitzCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 160 97769425wagefeld@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6387810