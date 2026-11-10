Berlin (ots) -
Mitgliederversammlung beruft Frank Lucaßen (medac GmbH) in das Führungsgremium
Pharma Deutschland hat auf seiner jährlichen Mitgliederversammlung am 10. November 2026 Frank Lucaßen (medac GmbH) in den Vorstand gewählt. Er ist Chief Executive Officer (CEO) der medac GmbH.
Der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek, begrüßt das neue Mitglied: "Mit Frank Lucaßen gewinnen wir eine erfahrene Persönlichkeit, die zusätzliche Perspektiven und umfassende Branchenkenntnisse in die Vorstandsarbeit einbringt. Pharma Deutschland vereint Unternehmen unterschiedlichster Größen, Geschäftsmodelle und Marktsegmente - von der Selbstmedikation über Generika und innovative Arzneimittel bis hin zu pflanzlichen Arzneimitteln und weiteren Gesundheitsprodukten. Diese Vielfalt an operativer Kompetenz und Erfahrung im Vorstand ist eine besondere Stärke unseres Verbandes. Sie ermöglicht es uns, die Interessen der Branche umfassend zu vertreten und gemeinsam Antworten auf die großen Herausforderungen des Pharmastandorts Deutschland zu entwickeln."
Der Vorstand von Pharma Deutschland bildet die Vielfalt der pharmazeutischen Industrie in Deutschland ab. Die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen seiner Mitglieder fließen in die strategische Ausrichtung und die politische Interessenvertretung des Verbandes ein.
_______________
Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.
Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:
Hannes Hönemann
Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 171 5618203
hoenemann@pharmadeutschland.de
Aileen Wagefeld-Dalitz
CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 160 97769425
wagefeld@pharmadeutschland.de
Geschäftsstelle Berlin
Pharma Deutschland e.V.
Friedrichstraße 134
10117 Berlin
Geschäftsstelle Bonn
Pharma Deutschland e.V.
Ubierstraße 71-73
53173 Bonn
Geschäftsstelle Brüssel
Pharma Deutschland e.V.
Rue Marie de Bourgogne 58
1000 Brüssel
www.pharmadeutschland.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/
Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6387810
Mitgliederversammlung beruft Frank Lucaßen (medac GmbH) in das Führungsgremium
Pharma Deutschland hat auf seiner jährlichen Mitgliederversammlung am 10. November 2026 Frank Lucaßen (medac GmbH) in den Vorstand gewählt. Er ist Chief Executive Officer (CEO) der medac GmbH.
Der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek, begrüßt das neue Mitglied: "Mit Frank Lucaßen gewinnen wir eine erfahrene Persönlichkeit, die zusätzliche Perspektiven und umfassende Branchenkenntnisse in die Vorstandsarbeit einbringt. Pharma Deutschland vereint Unternehmen unterschiedlichster Größen, Geschäftsmodelle und Marktsegmente - von der Selbstmedikation über Generika und innovative Arzneimittel bis hin zu pflanzlichen Arzneimitteln und weiteren Gesundheitsprodukten. Diese Vielfalt an operativer Kompetenz und Erfahrung im Vorstand ist eine besondere Stärke unseres Verbandes. Sie ermöglicht es uns, die Interessen der Branche umfassend zu vertreten und gemeinsam Antworten auf die großen Herausforderungen des Pharmastandorts Deutschland zu entwickeln."
Der Vorstand von Pharma Deutschland bildet die Vielfalt der pharmazeutischen Industrie in Deutschland ab. Die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen seiner Mitglieder fließen in die strategische Ausrichtung und die politische Interessenvertretung des Verbandes ein.
_______________
Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.
Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:
Hannes Hönemann
Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 171 5618203
hoenemann@pharmadeutschland.de
Aileen Wagefeld-Dalitz
CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 160 97769425
wagefeld@pharmadeutschland.de
Geschäftsstelle Berlin
Pharma Deutschland e.V.
Friedrichstraße 134
10117 Berlin
Geschäftsstelle Bonn
Pharma Deutschland e.V.
Ubierstraße 71-73
53173 Bonn
Geschäftsstelle Brüssel
Pharma Deutschland e.V.
Rue Marie de Bourgogne 58
1000 Brüssel
www.pharmadeutschland.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/
Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6387810
© 2026 news aktuell