München (ots) -- Solarbetriebenes Minigrid und versorgt künftig bis zu 630 Haushalte zuverlässig mit Strom- Finanzierung über eine 10 jährige Anleihe mit einem Zielvolumen von 500.000 Euro- Projekt verbindet Klimaschutz mit lokaler WertschöpfungDer Münchener Solar-Finanzierer EWIA Green Investments errichtet im Westen Kameruns ein solares Mini-Grid, das 630 Haushalte erstmals zuverlässig mit Strom versorgen wird. Damit wird eine nachhaltige Energieinfrastruktur geschaffen und der Grundstein für die lokale wirtschaftliche Entwicklung vor Ort gelegt. Die Elektrifizierung eröffnet lokalen Unternehmen und Gewerbetreibenden neue Perspektiven in einem Dorf, das dank landwirtschaftlicher Erzeugnisse wirtschaftlich prosperiert. Finanziert wird die Elektrifizierung des Dorfes über eine zehnjährige Anleihe. Die Solaranlage spart 90 Tonnen CO2 pro Jahr ein.Mit dem Dorf Waterfalls in der Region Littoral im Westen Kameruns betritt EWIA Green Investments (https://www.ewiainvestments.com/de) in mehrfacher Hinsicht Neuland. Die Münchener EWIA-Gruppe finanziert und installiert Unternehmen in Ghana und Nigeria Solaranlagen und errichtet solar betriebene Mobilfunkmasten. In Kamerun hat das 78 Mitarbeiter zählende Unternehmen mittels der Tochterfirma SunErgy Cameroon Ltd. bereits die Photovoltaik in vier Dörfern erfolgreich revitalisiert. Nun zieht EWIA von Grund auf und aus eigener Hand eine nachhaltige Energieinfrastruktur für mehrere Hundert Haushalte auf.Nächste Stufe der dezentralen Energieversorgung in Afrika"Waterfalls ist mehr als ein weiteres Projekt. Es ist ein Prototyp für die nächste Generation dezentraler Energieversorgung in Afrika", so Ralph Schneider, Mitgründer und CEO von EWIA. Im Dorf gibt es mehrere Kirchen, Lokale, Bars und auch zwei Fußballplätze, zudem auch größere Lager- und Markthallen und eine zentrale Medizinstation. Strom wurde bislang ausschließlich mit Dieselgeneratoren erzeugt. Die Einwohner leben überwiegend von Landwirtschaft, vor allem als Kakaobauern. Zudem wird weißer Pfeffer angebaut. Mit dem Anbau und Verkauf erzielen die Bewohner ein überdurchschnittlich gutes Einkommen, mit dem die Haushalte die notwendigen Stromanschlüsse selbst bezahlen können.EWIA setzt auf Triple ImpactFinanziert wird die Elektrifizierung über eine nachrangige zehnjährige Anleihe - mit Zielvolumen 500.000 Euro. Private Anlegerinnen und Anleger können über die EWIA Finance-Plattform (https://finance.ewiainvestments.com/campaign/waterfalls/) digital zeichnen. Knapp 100.000 Euro wurden bereits investiert. Neben einer festen Verzinsung von8,10% p.a. bietet die Anleihe ab dem sechsten Jahr eine zusätzliche Perspektive: Sie beteiligt die Anlegerinnen und Anleger am wirtschaftlichen Erfolg des Projekts im Rahmen einesBonuszinses in Höhe von 10% der Stromeinnahmen."Damit schaffen wir eine echte Partnerschaft. Afrika braucht keine Charity, sondern smarte Investments. Bei EWIA setzen wir jeweils auf einen Triple Impact bei unseren Finanzierungen, bestehend aus ökonomischer Tragfähigkeit, ökologischer Verantwortung und messbarer sozialer Wirkung", betont Ralph Schneider.Solaranlage spart 90 Tonnen CO2 pro Jahr einErrichtet wird eine Freiflächen-PV-Anlage mit Batteriespeicher und den Bau eines lokalen Stromnetzes (Minigrid) mitsamt Haushaltsanschlüssen. Das eigens errichtete Inverterhaus mit Wechselrichtern, Batterien und Verteilung wird am Rande des Dorfes installiert. Erstmals integriert EWIA einen Mittelspannungstransformator in ein dezentrales System, um Skalierbarkeit, Effizienz und Versorgungssicherheit auf ein neues Niveau zu heben. Im ersten Schritt sollen bis zu 630 Haushalte angeschlossen werden, die eigene Zähler erhalten. Die Anlage mit einer Nennleistung von 284,3 KWp wird ca. 90 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. 90 Tonnen entspricht einer Autofahrt von einer halben Million Kilometern.Die Anlage ist modular aufgebaut und kann bei steigender Nachfrage flexibel erweitert werden, sodass zukünftige Energiebedarfe problemlos gedeckt werden können.SunErgy Cameron Ltd, (Kamerun), verfügt zurzeit über 24 festangestellte Mitarbeiter vor Ort, die für die Errichtung, den Betrieb, die Wartung und alle administrativen Abläufe zuständig sind. Mit dem Staat Kamerun wurde ein Vertrag abgeschlossen, der die Elektrifizierung von bis zu 92 Dörfern vorsieht.Über EWIA Green InvestmentsEWIA verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in Afrika Zugang zu sauberer Solarenergie und dient dabei als Brückenbauer zu Investoren in Europa sowie für den Transfer von Technologie-Know-how. Das Unternehmen mit Sitz in München und operativen Gesellschaften in Ghana, Kamerun und Nigeria ermöglicht privaten und institutionellen Investoren den Zugang zu attraktiven Impact Investments im Kampf gegen den Klimawandel und für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in Afrika. Private Investoren können zudem über ewiafinance.de gezielt in Solarprojekte investieren. Mit der flexiblen Full-Service-Finanzierungslösung von EWIA haben Unternehmen in Afrika die Möglichkeit, Solarstrom, Liquidität, Sicherheit und Service aus einer Hand zu erhalten. Im Bereich Infrastruktur finanziert und errichtet EWIA Mobilfunksendemasten und Verkehrsüberwachungssysteme und stattet diese mit PV-Anlagen aus.Risikowarnung: Der Erwerb dieser Anlage ist mit erheblichen Risiken verbunden; bis hin zum Totalverlust. Informieren Sie sich sorgfältig, bevor Sie investieren und ziehen Sie professionelle Beratung bei. Ausführliche Erläuterungen unter Risikohinweise - Conda Capital Market (https://conda-capital.com/risikohinweise/).Pressekontakt:EWIA Green Investments GmbHRalph Schneider, CEOralph.schneider@EWIAinvestments.com+49 162 1366 984Schwarz Financial CommunicationFrank Schwarzschwarz@schwarzfinancial.com+49 611 58029290Original-Content von: EWIA Green Investments GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169882/6387804