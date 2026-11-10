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Rockwell Automation bietet mit der Einführung von PanelView Pro eine leistungsstarke Visualisierung für die moderne Fertigung



10.11.2026 / 14:05 CET/CEST

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Neues HMI kombiniert Leistung, Langlebigkeit und modulares Design bei gleichzeitig einfacherer Migration von FactoryTalk View ME-Anwendungen MILWAUKEE, Wisconsin, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, bietet mit dem neuen PanelView Pro ein hochleistungsfähigen Grafikterminal speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen. PanelView Pro wurde für FactoryTalk View Machine Edition (ME) -Anwendungen entwickelt und kombiniert schnellere Leistung, eine höhere Lebensdauer und eine modulare Architektur, die sowohl die Wartung als auch das Lebenszyklusmanagement vereinfacht und gleichzeitig einen unkomplizierten Migrationspfad für bestehende Anwendungen bietet. Hersteller sind einem wachsenden Druck ausgesetzt, alternde Infrastrukturen zu modernisieren. Dabei stehen viele vor der Herausforderung, die betriebliche Kontinuität mit den sich entwickelnden Anforderungen an Cybersicherheit und Compliance in Einklang zu bringen. Die Modernisierung von Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI-Systemen) bringt häufig die Neuentwicklung von Anwendungen, Anpassungen an den Bedienfeldern sowie Produktionsausfallzeiten mit sich. PanelView Pro begegnet diesen Herausforderungen, indem es Kunden ermöglicht, bestehende FactoryTalk View ME-Anwendungen beizubehalten, während sie auf eine moderne Hardware-Plattform umsteigen. "Hersteller benötigen eine Visualisierungstechnologie, die mit den immer anspruchsvolleren Betriebsabläufen Schritt halten und gleichzeitig langfristige Modernisierungsziele unterstützen kann", sagt Angela Rapko, Vice President und General Manager, Visualization & Asset Management, Rockwell Automation. "PanelView Pro kombiniert die Leistung, Langlebigkeit und Flexibilität, die Kunden von einem modernen Grafikterminal erwarten, mit einem modularen Design, das die Wartung vereinfacht und hilft, bestehende Investitionen in FactoryTalk View ME zu schützen." Zu den Hauptmerkmalen von PanelView Pro gehören: Hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen - Auf Basis einer modernen Hardware-Plattform bietet PanelView Pro eine schnellere Verarbeitung, reaktionsschnelle Grafiken und erweiterte Konnektivität, um die heutigen Hochgeschwindigkeits-Fertigungsumgebungen und Visualisierungsanforderungen zu unterstützen.

Auf Basis einer modernen Hardware-Plattform bietet PanelView Pro eine schnellere Verarbeitung, reaktionsschnelle Grafiken und erweiterte Konnektivität, um die heutigen Hochgeschwindigkeits-Fertigungsumgebungen und Visualisierungsanforderungen zu unterstützen. Modularer Aufbau für vereinfachtes Lebenszyklus-Management - Die modulare Architektur ist für anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt. Sie trennt Anzeige- und Logikkomponenten, sodass Kunden einzelne Module anstelle eines ganzen Terminals warten, austauschen oder aufrüsten können. So lassen sich Wartungskosten reduzieren, Ersatzteilstrategien optimieren und die Systemverfügbarkeit verbessern.

Die modulare Architektur ist für anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt. Sie trennt Anzeige- und Logikkomponenten, sodass Kunden einzelne Module anstelle eines ganzen Terminals warten, austauschen oder aufrüsten können. So lassen sich Wartungskosten reduzieren, Ersatzteilstrategien optimieren und die Systemverfügbarkeit verbessern. Für Cybersicherheit im modernen Betrieb ausgelegt - PanelView Pro basiert auf einem verwalteten Betriebssystem mit sicheren Fernzugriffsfunktionen. So unterstützt es Hersteller dabei, den sich wandelnden Cybersicherheitsanforderungen gerecht zu werden, Modernisierungsinitiativen zu unterstützen und Risiken in vernetzten Betrieben zu reduzieren.

- PanelView Pro basiert auf einem verwalteten Betriebssystem mit sicheren Fernzugriffsfunktionen. So unterstützt es Hersteller dabei, den sich wandelnden Cybersicherheitsanforderungen gerecht zu werden, Modernisierungsinitiativen zu unterstützen und Risiken in vernetzten Betrieben zu reduzieren. Unkomplizierter Modernisierungspfad - PanelView Pro unterstützt die Wiederverwendung von Anwendungen und gängige Ausschnitte, um die Migration von PanelView Plus 7 Performance-Terminals zu vereinfachen, den Engineering-Aufwand und Ausfallzeiten zu reduzieren und gleichzeitig ein unnötiges Redesign des Bedienfelds zu vermeiden. "Hersteller benötigen praktikable Möglichkeiten, um alternde HMI-Infrastrukturen zu modernisieren und gleichzeitig die Produktionskontinuität aufrechtzuerhalten sowie die Cybersicherheit zu stärken. Gleichzeitig gilt es, sich auf KI-gestützte Abläufe vorzubereiten, die auf einer besseren Transparenz in der Fertigung sowie kontextbezogenen Informationen basieren", sagt Craig Resnick, Vice President der ARC Advisory Group. "PanelView Pro beantwortet diese Anforderungen mit einer leistungsstärkeren Visualisierung, verbesserter Langlebigkeit sowie einer modularen Architektur. Diese unterstützt die Wiederverwendung von Anwendungen, vereinfacht die Migration von FactoryTalk View ME und trägt zum Schutz bestehender Investitionen bei. Dieser lebenszyklusorientierte Ansatz kann helfen, die Kosten, die Komplexität und das Betriebsrisiko der Modernisierung zu reduzieren, und gleichzeitig langfristige Ausfallsicherheit, Wartbarkeit und fundiertere Betriebsentscheidungen unterstützen." PanelView Pro ist Teil des Visualisierungsportfolios von Rockwell und bietet Kunden einen klaren Weg zur Modernisierung von FactoryTalk View ME-Anwendungen, während gleichzeitig das Lebenszyklus-Management vereinfacht und eine konsistente Hardware-Erfahrung über alle Visualisierungslösungen hinweg beibehalten wird. PanelView Pro wird für Kunden ab dem vierten Quartal des Kalenderjahres 2026 erhältlich sein, zusätzliche modulare Komponenten und erweiterte Konfigurationen werden im Laufe des Jahres 2027 verfügbar sein. Weitere Informationen zu PanelView Pro finden Sie unter https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/hardware/hmi/panelview-pro.html . Häufig gestellte Fragen Was ist PanelView Pro?

PanelView Pro von Rockwell Automation ist ein leistungsstarkes Grafikterminal, das für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert wurde. Es kombiniert schnelle Verarbeitung, eine reaktionsschnelle Grafik, verbesserte Cybersicherheitsfunktionen und eine modulare Architektur, die Wartung und Lebenszyklusmanagement vereinfacht. Es bietet zudem einen unkomplizierten Migrationspfad für bestehende FactoryTalk View ME-Anwendungen und hilft Kunden bei der Modernisierung ohne umfangreiche Neuentwicklungen. Für wen ist PanelView Pro konzipiert?

PanelView Pro wurde für OEMs, Systemintegratoren und Endkunden entwickelt, die alternde HMI-Infrastrukturen modernisieren und dabei Ausfallzeiten, Engineering-Aufwand und Betriebsrisiken minimieren möchten. Welche Herausforderung löst PanelView Pro?

Viele Hersteller müssen veraltete HMI-Hardware ersetzen, haben aber Bedenken hinsichtlich der Neuentwicklung von Anwendungen, der Neugestaltung von Bedienfeldern sowie Produktionsausfällen. PanelView Pro bietet einen migrationsarmen Pfad, der dazu beiträgt, bestehende Investitionen in FactoryTalk View ME zu erhalten und gleichzeitig auf moderne Hardware umzusteigen. Wie vereinfacht PanelView Pro die Wartung?

Seine modulare Architektur trennt Anzeige- und Logikmodule, sodass Kunden einzelne Komponenten austauschen können, anstatt ein ganzes Terminal zu ersetzen. Dies kann dazu beitragen, die Wartungskosten zu senken, die Servicefreundlichkeit zu verbessern und das Ersatzteil-Management zu vereinfachen. Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2025). Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com/de-de.html . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/rockwell-automation-bietet-mit-der-einfuhrung-von-panelview-pro-eine-leistungsstarke-visualisierung-fur-die-moderne-fertigung-302934113.html



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