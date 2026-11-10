Nach einer kräftigen Erholung muss D-Wave Quantum nun mit neuen Quartalszahlen überzeugen. Der Umsatz ist zwar gestiegen und auch das Geschäft mit Quantencomputern macht Fortschritte, allerdings bleiben die Verluste hoch. Gleichzeitig haben mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt. Kann die Aktie trotzdem weiter zulegen? D-Wave-Quantum-Aktie: Neue Quartalszahlen sind da Bei D-Wave Quantum ist wieder einiges los. Nachdem die Aktie am Freitag um +18 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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