Es sind verstörende Zahlen. Innerhalb von nur zwei Monaten hat die SoftBank-Aktie -45% ihres Wertes verloren und auch am Dienstagvormittag setzt sich der Crash der japanischen Tech-Beteiligungsholding mit einem Kursverlust von -4% fort. Was steckt hinter dieser desaströsen Entwicklung und können Anleger hier einen echten Schnäppchenkauf machen? Darunter leidet die Aktie Die SoftBank-Aktie leidet seit mehreren Wochen unter einem Mix aus strategischen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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