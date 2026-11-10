Die AMD-Aktie hat nach einer starken Rallye im September zuletzt ebenfalls spürbar korrigiert. Zum Ende der letzten Woche fiel das Papier mit 402,10 US$ auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai zurück. Doch nun scheinen die Bullen wieder das Ruder zu übernehmen: In den letzten beiden Handelstagen schoss der Kurs jeweils um mehr als +10% nach oben. Ist das erst der Anfang einer noch größeren Bewegung oder nur ein Strohfeuer nach dem jüngsten Ausverkauf? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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