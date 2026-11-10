Mit dem Digital Fairness Act plant die EU mehr Kontrolle im digitalen Alltag für Verbraucher:innen. Online-Abos sollen leichter kündbar und die Preisgestaltung transparenter werden. Die EU plant klarere Regeln, um problematische Online-Verkaufstaktiken, irreführende Werbeversprechen oder manipulatives Design durch "Dark Patterns" einzugrenzen. Dazu wird die EU-Kommission voraussichtlich am Mittwoch einen Entwurf für den "Digital Fairness Act" (DFA) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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