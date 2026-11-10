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WKN: A2QMPP | ISIN: DK0061417730 | Ticker-Symbol: 9JX
Frankfurt
10.11.26 | 08:11
0,391 Euro
+1,82 % +0,007
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BACTIQUANT A/S Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BACTIQUANT A/S 5-Tage-Chart
GlobeNewswire (Europe)
10.11.2026 13:45 Uhr
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BactiQuant A/S: Trading Statement for Q3 2026 (1. januar - 30. september 2026)

10.11.2026 13:40:34 CET | BactiQuant A/S | Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

BactiQuants omsætning år-til-dato er ved udgangen af Q3 steget med 36% i forhold til samme periode i 2025, primært drevet af en kraftig vækst i tilbagevendende indtægter fra Pharma.

Selskabet indfriede i 3. kvartal sit lån hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), med en restgæld på 7,2 mio. kr., og gennemførte i oktober en rettet emission til eksisterende aktionærer, herunder ledelse og bestyrelsesformand, med et nettoprovenu på 9,0 mio. kr. Dette reducerer de løbende finansielle omkostninger og styrker kapitalgrundlaget for den fortsatte vækst.

"Den gennemførte kapitaltilførsel i oktober på netto 9 mio. kr., som i væsentligt omfang er tegnet af selskabets ledelse og bestyrelsesformand, giver den nødvendige ro og stabilitet for BactiQuant forud for de kommende års udvikling og vækst" udtaler CEO Morten Miller.

BactiQuant udsender hermed trading statement Q3 2026, som kan læses i sin helhed i det vedhæftede pdf-dokument.

Kontakter

  • Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
  • Henrik Sønderup Sørensen, CFO, BactiQuant AS, +4569884000, +4569884002, hss@bactiquant.com
  • John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, jn@nordencef.dk
  • Morten Miller, Chief Executive Officer CEO, BactiQuant AS, +4523678732, miller@bactiquant.dk

Om BactiQuant A/S

Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and the sustainability of our planet. To show our environmental commitment, we have aligned our business with four of the UN's Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, and aquaculture.

© 2026 GlobeNewswire (Europe)
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.