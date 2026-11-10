BactiQuant A/S: Trading Statement for Q3 2026 (1. januar - 30. september 2026)

10.11.2026 13:40:34 CET | BactiQuant A/S | Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

BactiQuants omsætning år-til-dato er ved udgangen af Q3 steget med 36% i forhold til samme periode i 2025, primært drevet af en kraftig vækst i tilbagevendende indtægter fra Pharma.

Selskabet indfriede i 3. kvartal sit lån hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), med en restgæld på 7,2 mio. kr., og gennemførte i oktober en rettet emission til eksisterende aktionærer, herunder ledelse og bestyrelsesformand, med et nettoprovenu på 9,0 mio. kr. Dette reducerer de løbende finansielle omkostninger og styrker kapitalgrundlaget for den fortsatte vækst.

"Den gennemførte kapitaltilførsel i oktober på netto 9 mio. kr., som i væsentligt omfang er tegnet af selskabets ledelse og bestyrelsesformand, giver den nødvendige ro og stabilitet for BactiQuant forud for de kommende års udvikling og vækst" udtaler CEO Morten Miller.

BactiQuant udsender hermed trading statement Q3 2026, som kan læses i sin helhed i det vedhæftede pdf-dokument.

Kontakter

Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk

Henrik Sønderup Sørensen, CFO, BactiQuant AS, +4569884000, +4569884002, hss@bactiquant.com

John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, jn@nordencef.dk

Morten Miller, Chief Executive Officer CEO, BactiQuant AS, +4523678732, miller@bactiquant.dk

Om BactiQuant A/S

Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and the sustainability of our planet. To show our environmental commitment, we have aligned our business with four of the UN's Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, and aquaculture.