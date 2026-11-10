Wie sollten Vermittler im Kundengespräch mit den steigenden Kosten im Kfz-Versicherungsmarkt umgehen, wenn sich dadurch auch die Beiträge erhöhen? Und wie wird sich der Markt aus Sicht des Versicherers entwickeln, z. B. im Hinblick auf Elektro- und Hybridfahrzeuge? Interview mit Jan Dirk Dallmer, Kfz-Produktvorstand R+V GruppeDie R+V ist laut eigenen Angaben der drittgrößte Kfz-Versicherer in Deutschland. Wie schätzen Sie den Kfz-Versicherungsmarkt aktuell ein? Der Kfz-Versicherungsmarkt steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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