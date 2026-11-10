Der deutsche Leitindex legt im frühen Dienstagshandel (10. November) eine beeindruckende Aufwärtsdynamik an den Tag. Die Rekordstände nahe der Marke von 26.700 Punkten rücken immer näher. Damit hat der DAX den scharfen Rücksetzer auf 25.600 Punkten nahezu vollständig kompensiert.Entwicklung der Ölpreise treibt den DAX an Der Preisrutsch am Ölmarkt treibt den DAX im frühen Dienstagshandel an. So setzte Brent-Öl seine veritable Talfahrt fort. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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