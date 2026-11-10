Köln (ots) -Der BVB reagiert nach WDR-Recherchen streng auf die Kritik an Felix Nmecha. Der Fußball-Bundesligist möchte, dass der Nationalspieler Nmecha künftig auf seinen umstrittenen Torjubel verzichtet. Vom Netzwerk "Ballers in God" will der Verein fordern, nicht mehr prominent mit dem Fußballprofi zu werben.Das kündigte Vereinspräsident Hans-Joachim Watzke am Montagabend nach Informationen des WDR bei der Mitgliederversammlung der Fan- und Förderabteilung des BVB an. Auf eine Anfrage des WDR antwortete der Klub nicht.Die Fan- und Förderabteilung des Vereins hatte am Sonntag mit einer Stellungnahme für Aufsehen gesorgt, in der sie Nmecha und die "Ballers in God" (BiG) kritisierte.Das Netzwerk würde "ein Weltbild verbreiten, in dem Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer Lebensweise oder ihrer persönlichen Entscheidungen abgewertet oder ausgegrenzt werden".Nmecha hatte am Samstag im Bundesligaspiel gegen die SV Elversberg zwei Tore geschossen und danach zum wiederholten Mal symbolisch eine Krone abgesetzt und auf den Rasen gestellt. Die Geste gehört zur Kampagne "The King's Return" der "Ballers in God".Recherchen des ARD-Magazins "Monitor" im Sommer hatten ergeben, dass die Kampagne in angebotenen Chats etwa Abtreibung als "Satans Plan" bezeichnet. Die Frage, ob es eine Sünde sei, lesbisch zu sein, wurde bejaht.Mehrfach zeigte Nmecha in den vergangenen Monaten die Geste, ohne dass es danach zu Diskussionen gekommen war. Das änderte sich mit der Stellungnahme der Fan- und Förderabteilung. Im Zuge dessen kündigte die Geschäftsführung der aus dem BVB e.V. ausgelagerten Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) mit deren Sprecher Carsten Cramer und auch der Deutsche Fußball-Bund an, mit dem Nationalspieler Gespräche führen zu wollen. Mit welcher Intention, blieb allerdings offen.Watzke, der nach etwa zwei Jahrzehnten als Boss der KGaA im November 2025 zum Präsidenten des Vereins gewählt wurde, machte nun die Stoßrichtung klar. Nach Informationen des WDR sagte er am Montagabend, dass er inhaltlich mit der Kritik der Fan- und Förderabteilung weitestgehend übereinstimme.Er soll aber auch betont haben, dass sich Felix Nmecha seit seinem Wechsel 2023 vom VfL Wolfsburg beim BVB stets korrekt und respektvoll verhalten habe. Der Torjubel und vor allem die Nutzung dieser Symbolik stoße ihm aber wie vielen Fans auf.Felix Nmecha äußerte sich inzwischen in einer Story auf seinem Account bei Instagram. Er habe erfahren, dass sein Torjubel zu "einigen Missverständnissen" geführt habe. Es sei nicht seine Absicht, seinen Glauben zu verbreiten oder "irgendeine Organisation" zu unterstützen. Er habe nie für "Intoleranz, Diskriminierung oder eine Form von Hass" geworben.Das Netzwerk "Ballers in God", dem bei Instagram fast 800.000 Menschen folgen, postet serienweise Fotos von prominenten Fußballern, die symbolisch Kronen ablegen. Felix Nmecha findet sich dabei immer wieder. Bekannt wurde dessen Jubel bei der Weltmeisterschaft 2026 nach einem Treffer gegen Curacao. Im Anschluss an die Partie betete Nmecha im Mittelkreis mit seinem Mannschaftskollegen und einigen Gegnern.Nach einem Tor gegen Elversberg am vergangenen Samstag jubelte er zusammen mit seinen Mannschaftskollegen Fabio Silva, Carney Chukwuemeka und Konstantinos Karetsas. Der Account von "Ballers in God" veröffentlichte ein Reel, wie das Quartett mit den Fingern gen Himmel deutete. In einem weiteren Post stellte es Karetsas heraus, der in einem Interview nach dem Spiel "allen Grund" gehabt habe, über sich zu sprechen. Stattdessen habe er begonnen mit: "Zunächst mal: Alle Ehre sei Jesus!"Das Netzwerk wurde 2015 vom ehemaligen Profifußballer John Bostock gegründet, den Felix Nmecha in einem Interview mal als seinen Mentor bezeichnete. Recherchen diverser Medien belegen diskriminierende Ansichten des Netzwerks, das es sich auch zum Ziel setze, über prominente Fußballer zu missionieren.Felix Nmecha und sein Verhältnis zu den "Ballers in God" könnte auch am 22. November zu einem Thema werden. Dann tritt sich der gesamte Ballspielverein Borussia von 1909 zu seiner Mitgliederversammlung in einer Westfalenhalle.Pressekontakt:WDR-Newsroomnewsroom-jetzt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6387856