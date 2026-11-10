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Dow Jones News
10.11.2026 14:39 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Ölpreisrückgang sorgt weiter für Kauflaune

DJ MÄRKTE EUROPA/Ölpreisrückgang sorgt weiter für Kauflaune

DOW JONES--Weiter in Kauflaune zeigen sich die Börsianer in Europa am Dienstag. Rückenwind kommt weiter vom Ölpreis, der erneut nachgibt. Das lindert Inflationssorgen und befeuert Konjunkturzuversicht. Der DAX legt um 1,2 Prozent zu auf 26.575 Punkte, der Euro-Stoxx-50 klettert um 1,2 Prozent auf 6.363 Zähler. Der Brent-Ölpreis fällt um 2,3 Prozent auf 90,45 Dollar. Zeitweise kostete das Barrel Brent weniger als 90 Dollar, was zuletzt Ende August der Fall war.

Der Stoxx-Subindex der Öl- und Gaswerte liegt als einziger im Minus, er verliert 1,4 Prozent. Technologiewerte setzen ihre Erholung vom Kurseinbruch in der Vorwoche fort. Der Subindex gewinnt 0,8 Prozent. Laut den Analysten der Deutschen Bank gab es keinen offensichtlichen Auslöser für die Erholung. Die Aktienpositionierung sei nach den Bewegungen der vergangenen Woche aber deutlich untergewichtet gewesen und im Technologiesektor habe die Positionierung unter den Tiefstständen nach dem sogenannten Liberation Day gelegen.

Einen positiven Impuls erhält der Sektor Händlern zufolge davon, dass Anthropic seinen Börsengang trotz der Turbulenzen um KI-Aktien vorantreibt. Das Unternehmen hinter "Claude" will noch im November an die Börse., die Details ihres geplanten Börsengangs bekanntgab. Anthropic strebt eine Bewertung von 1,33 Billionen Dollar an und will 825 Millionen Aktien platzieren zum Stückpreis von 70 bis 78 Dollar. Manche Marktteilnehmer dürften aber inzwischen auch den Sieg der Demokraten bei der US-Zwischenwahl mit den mutmaßlich negativen Folgen für das KI-Geschäft entspannter sehen, heißt es.

Bei den Marktzinsen tut sich in Europa wenig, in den USA ziehen sie leicht an, nachdem sich US-Notenbankgouverneur Christopher Waller nicht nur für eine Zinserhöhung im Dezember ausgesprochen hat, sondern sogar einen großen Zinsschritt nach oben ins Gespräch brachte, sollte die Kerninflation im Oktober im Monatsvergleich mehr als 0,3 Prozent betragen. Für die am Nachmittag anstehenden Daten werden 0,2 Prozent prognostiziert, in der Kern-Jahresrate 2,7 Prozent. Bei der Gesamtrate rechnen Ökonomen mit 0,3 bzw. 3,9 Prozent.

Unternehmensseitig bewegen Quartalszahlen. Bei Infineon sind sie im Rahmen der sehr hohen Erwartungen ausgefallen. Ermutigend sei, dass Infineon die Umsatzprognose für Datenzentren-Stromversorgungslösungen erhöht habe. Die Aktie zieht um 4,2 Prozent an. Aber auch andere Halbleiteraktien sind gesucht. Aixtron steigen um 1,7 Prozent, BE Semiconductor um 3,1 und STMicro um 1,7 Prozent. Elmos Semiconductor fallen dagegen um 4,8 Prozent zurück. Das Unternehmen erzielte zwar zweistellige Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis, die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen aber nur.

Siemens Energy fallen nach der sehr starken Erholung am Vortag dagegen um 1,7 Prozent zurück, wohingegen ABB und Schneider Electric um bis zu 1 Prozent zulegen. Die Siemens-Aktie legt um 1,6 Prozent zu. Hier steht am Donnerstag der Quartalsbericht auf dem Programm.

Rüstungsaktien setzen ihre Erholung ebenfalls fort. Neben den KI-Werten waren sie Hauptverlierer des Wahlsiegs der Demokraten in den USA. Nach dem Plus des Branchenindex von über 4 Prozent am Montag, legt dieser um weitere 2,4 Prozent zu und ist damit der Tagessieger.

Henkel hat im Rahmen finaler Geschäftszahlen seinen Optimismus bekräftigt und den Ausblick erhöht. Die Aktie verteuert sich um 3,9 Prozent. Jungheinrich hat bei der Vorlage von Geschäftszahlen zwar die Mittelfristziele gesenkt, doch liegen diese immer noch über den Konsenserwartungen. Hier geht es um 3,3 Prozent aufwärts.

Der Düngemitelhersteller K+S hat vornehmlich wegen höherer Logistik- und Energiekosten etwas weniger verdient, den Mittelpunkt der Jahresgewinnprognose aber leicht angehoben. Für die Aktie geht es um 3,9 Prozent nach unten. Höhere Preise sowie deutlich höhere Absatzmengen bei Auftausalzen trieben zwar den Umsatz an, konnten negative Kosteneffekte im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt aber nicht auffangen.

TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten 2026 dank steigender Mieteinnahmen den operativen Gewinn zweistellig gesteigert und darauf den Gewinnausblick angehoben. Der Kurs zieht um 0,9 Prozent an.

Für eine Hausse von 13 Prozent sorgt bei Mayr Melnhof in Wien der Verkauf eines Großteils des Verpackungsgeschäfts. Aktionäre sollen daraus eine Sonderausschüttung von rund einer halben Milliarde Euro erhalten. 

=== 
Index      zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  6.363,02  +1,2   72,57    6.290,45    9,9 
Stoxx-50    5.496,26  +0,9   47,42    5.448,84    11,8 
DAX      26.575,22  +1,2  308,03    26.267,19    8,5 
MDAX      31.272,82  +0,6  200,07    27.039,42    2,1 
TecDAX     4.067,71  +0,5   19,57    3.091,28    12,3 
SDAX      18.125,25  +0,8  141,51    13.062,07    5,5 
FTSE      10.838,38  +0,5   55,51    10.782,87    9,1 
CAC       8.328,37  +1,2   95,07    8.233,29    2,2 
SMI      15.064,91  +0,8  118,76    14.946,15    13,5 
ATX       6.670,85  +1,7  108,39    6.562,46    25,2 
 
 
DEVISEN         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:15 
EUR/USD          1,1213  -0,1  -0,0010     1,1223   1,1202 
EUR/JPY          177,44  +0,1  0,2400      177,2  177,0000 
EUR/CHF          0,9199  +0,0  0,0002     0,9197   0,9199 
EUR/GBP          0,8351  +0,0  0,0003     0,8348   0,8347 
USD/JPY          158,24  +0,2  0,3400      157,9  158,0000 
GBP/USD          1,3424  -0,1  -0,0016      1,344   1,3416 
USD/CNY          6,6703  -0,0  -0,0024     6,6727   6,6727 
USD/CNH          6,6679  -0,0  -0,0014     6,6693   6,6711 
AUS/USD          0,6906  -0,3  -0,0020     0,6926   0,6913 
Bitcoin/USD      74.261,56  -0,9  -683,36    74.944,92 74.891,04 
 
 
ROHOEL          zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         85,22  -1,9   -1,63      86,85 
Brent/ICE         90,45  -2,3   -2,12      92,57 
 
 
Metalle         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.075,41  -1,5  -63,63    4.139,04 
Silber           52,31  -2,1   -1,10      53,41 
Platin         1.551,18  -1,6  -25,60    1.576,78 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

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November 10, 2026 08:06 ET (13:06 GMT)

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