Siemens Energy Aktie | Trügerische Rallye am Widerstand | Analyse

In den aktuellen Aktien News standen zu Beginn der Handelswoche klare Erholungstendenzen im Vordergrund: Per Xetra-Schluss notierten 29 Werte im Plus, während 11 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Angeführt wurde das Tableau von der Siemens Energy Aktie, die sich um kräftige 6,42 % verteuerte, gefolgt von Infineon (+5,71 - und Airbus (+5,47 %).

Damit sicherte sich das Papier von Siemens Energy (Ticker: ENR) nicht nur den Status als stärkster Wert des Tages, sondern knüpfte nahtlos an den Freitag der Vorwoche an, an dem die Aktie die DAX-Gewinnerliste ebenfalls anführte.

- Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 - WKN: ENER6Y - Ticker: ENR

?? Die 3 Key Takeaways zur Siemens Energy Aktie

Kurzfristiges Momentum, übergeordneter Bärenmarkt: Die Siemens Energy Aktie führte den DAX per Xetra-Schluss mit +6,42 - an, bewegt sich im Tageschart (Daily) jedoch weiterhin in einem intakten Abwärtstrend.

Entscheidende Hürden im Daily: Eine nachhaltige Entlastung setzt zwingend Tagesschlusskurse über der SMA20 (127,80 EUR) sowie der SMA50 (136,89 EUR) voraus; erstere bremste frühere Erholungen wiederholt aus.

4-Stunden-Chart entspannt, Unterseite bleibt Risiko: Im 4h-Chart hellt sich das Bild kurzfristig auf (SMA20 bei 120,44 EUR zurückerobert). Scheitert der Anstieg an der 4h-SMA50 (126,10 EUR) oder kippt das Momentum mit einer roten Tageskerze, droht ein erneuter Test des Jahrestiefs....

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