Die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA will im Rennen zum Mond zunächst nur unbemannte Raketen ins All schicken. Die Missionen spielen auch für die chinesische Robotikbranche eine wichtige, wirtschaftliche Rolle. Denn die ist zuletzt ins Stocken geraten. Fast 60 Jahre nach der ersten Mondlandung eines Menschen ist ein neuer Wettlauf der Nationen entbrannt, an dem sich auch China beteiligt. Anstatt bemannte Probeflüge durchzuführen, will Raumfahrtbehörde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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