München (ots) -Eine Zeit der Umbrüche, drei Generationen starker Frauen: In der ARD-/ORF-Bestsellerverfilmung "Ein Ort, der sich Zuhause nennt" nach Romanen von Astrid Ruppert prallen zwischen zwei Weltkriegen unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit und Selbstbestimmung aufeinander. Töchter, die für ihre Liebe und ein eigenes Leben kämpfen, stellen die Werte ihrer Mütter infrage. Mut, weibliche Emanzipation und der Kampf um Handlungsspielräume in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft stehen im Mittelpunkt des Weihnachts-Highlights und TV-Zweiteilers.In den Hauptrollen und unter der Regie von Alexander Dierbach sind Helena von Have, Petra Schmidt-Schaller, Anna Bederke, Sarah Mahita, Heino Ferch, Ludwig Trepte, Louis Nitsche, Ursula Strauss, Proschat Madani, Gregor Bloéb u. a. zu sehen.Inhalt: Wiesbaden, 1911: Dora Winter (Petra Schmidt-Schaller), eine ehemalige Köchin aus einfachen Verhältnissen, möchte gesellschaftlich aufsteigen. Eine Heirat ihrer Tochter Lisette (Helena von Have) mit einem Baron soll ihrer Familie den Weg in den Adel ebnen. Doch Lisette träumt davon, Mode zu entwerfen. In Emile (Ludwig Trepte), dem neuen Schneider des Hauses, findet sie einen Menschen, der ihre Leidenschaft teilt - und ihre große Liebe. Heimlich verlässt sie ihr Zuhause, um Kleider zu entwerfen, die Frauen von starren Korsetts befreien. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, zerbrechen alle persönlichen Lebensentwürfe.Hessen, 1930er Jahre: Lisette (Anna Bederke) lebt mit ihrer Tochter Charlotte (Sarah Mahita) auf einem ehemaligen Bauernhof, der zugleich ihr Atelier ist. Zwar hilft "Lotte" beim Nähen, doch die junge Frau würde lieber in den Laden einsteigen, den ihre jüdische Freundin Dorle Rosenkranz (Hannah Ehrlichmann) trotz der Anfeindungen aufrechterhält. Als Lotte sich in den smarten Buchhändler Paul (Louis Nitsche) verliebt, der Menschen bei der Flucht vor dem Nazi-Terror hilft, schließt sie sich dem Widerstand an. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, muss Paul untertauchen. Um ihrer Tochter zu helfen, begeht Lisette einen schweren Fehler, der Charlotte in Lebensgefahr bringt. Doch je länger sie die Wahrheit verschweigt, umso tiefer wird die Kluft ...Das Weihnachts-Highlight "Ein Ort, der sich Zuhause nennt" ist ab Freitag, 18. Dezember 2026 in der ARD Mediathek und am Freitag, 25. Dezember 2026 ab 20:15 Uhr (Teil 1 und 2) im Ersten zu sehen."Ein Ort, der sich Zuhause nennt" ist eine Produktion der Bantry Bay Productions GmbH (Ausführende Produzentin Vanessa Lackschéwitz, Produzent:in Sonja Zimmerschitt und Jan Kromschröder) in Zusammenarbeit mit Lemonpie Film in Koproduktion mit ARD Degeto Film, SWR, ORF und hr für die ARD. Die Redaktion verantworten Claudia Grässel, Christoph Pellander und Oliver Rauch (alle ARD Degeto Film), Monika Denisch (SWR), Jörg Himstedt (hr), Katharina Schenk (ORF) und Julia Sengstschmid (ORF)."Ein Ort, der sich Zuhause nennt" feierte Premiere auf dem diesjährigen Filmfest München.Weitere Informationen finden Sie im digitalen Pressedossier unter: https://pressekits.ard.de/ein-ort-der-sich-zuhause-nenntDer TV-Zweiteiler ist für akkreditierte Journalist:innen im ARD-Vorführraum abrufbar.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Natascha LieboldARD Degeto FilmLeitung Kommunikation und PresseTelefon: 069/ 1509 346E-Mail: Natascha.Liebold@degeto.deMirja BauerARD-ProgrammdirektionKommunikation | PRTel.: 089/558944-865E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deMedienbüro WolfDr. Sylvia WolfTelefon: 089/ 300 90 38E-Mail mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6387883