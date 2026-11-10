76 Prozent der befragten deutschen Unternehmen haben ihre IT-Budgets im vergangenen Jahr überschritten. Wegen der unerwartet hohen Kosten mussten sie Neueinstellungen und Investitionen in neue Technologien verschieben oder reduzieren.

Deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr 7,1 Milliarden Euro mehr für ihre Technologieinfrastruktur ausgegeben als geplant. Damit ist Deutschland nicht allein: Auch Unternehmen in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Australien und Neuseeland zahlten höhere Gebühren als erwartet. Über alle genannten Länder summieren sich die Mehrausgaben auf 63,4 Milliarden US-Dollar.

Mit den unerwarteten Mehrausgaben hätten sich in Deutschland 2,5 Milliarden Euro an produktiven Investitionen, 10.878 Arbeitsplätze und 2,4 Milliarden Euro an langfristiger Wirtschaftsleistung stützen lassen. Das geht aus einer neuen Wirtschaftsstudie des Centre for Economics and Business Research (CEBR) hervor, die Wasabi Technologies in Auftrag gegeben hat.

Plattformgebühren und Modellbetrieb als unterschätzte Kostentreiber

76 Prozent der befragten deutschen Unternehmen haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr für ihre Infrastruktur bezahlt als ursprünglich erwartet. Fast die Hälfte der Betroffenen (46%) nennt Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen als die Bereiche, in denen die zusätzlichen Kosten hauptsächlich anfielen. 20 Prozent bezeichnen die tatsächlichen Infrastrukturkosten im KI-Bereich sogar als unvorhersehbar.

Unter den Unternehmen, die ihr Infrastrukturbudget für KI und Maschinelles Lernen überschritten haben, nannten 49 Prozent Gebühren für Plattformen, Modelle oder Lizenzen als zentralen Kostenpunkt, mit dem sie nicht gerechnet hatten. 43 Prozent führten Ausgaben für Integration, Bereitstellung oder Modellbetrieb als unvorhersehbaren Kostenfaktor an. Jeweils 34 Prozent nannten unerwartet hohe Token- und Inferenzgebühren oder andere nutzungsabhängige Kosten sowie eine unterausgelastete, überdimensionierte oder schlecht abgestimmte Infrastrukturkapazität als weiteren Faktor.

Innovationsprojekte bleiben auf der Strecke

Die Ergebnisse der Befragung deuten darauf hin, dass diese unerwartet hohen Infrastrukturkosten Innovationen direkt ausbremsen. 75 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die von hohen Infrastrukturausgaben überrascht wurden, geben an, dass sie dadurch unter Kostendruck geraten sind. Ein Drittel (33%) der Befragten musste Initiativen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Automatisierung oder Data Science wegen unerwartet hoher Kosten einschränken oder verzögern. Zudem geben 68 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie zurückgewonnene Mittel am liebsten in Forschung und Entwicklung oder neue Technologien investieren würden.

"Den Unternehmen mangelt es nicht an Ehrgeiz, aber sie werden von unvorhersehbaren Infrastrukturkosten überrascht, die ihre Innovationsagenda hemmen", so Marty Falaro, Präsident und COO von Wasabi Technologies. "Es gibt ein grundlegendes Problem bei der Bepreisung von Technologieinfrastruktur. Unternehmen müssen wissen, was die Speicherung, der Zugriff und die Übertragung ihrer Daten kosten, bevor sie sich auf ein KI-Projekt festlegen und nicht erst, wenn die Rechnung kommt. Innovation ist immer mit Risiken verbunden, unvorhersehbare Infrastrukturkosten sollten aber nicht dazugehören."

Weitere 31 Prozent geben an, aus Kostengründen technische oder architektonische Kompromisse eingegangen zu sein, anstatt die optimale Lösung für ihr Vorhaben zu wählen. Ein Fünftel (20%) der Befragten hat wegen hoher, unerwarteter Kosten sogar komplett auf die Einführung einer neuen Technologie oder Plattform verzichtet. Ein Drittel (33%) der Unternehmen, die ihre Budgets überschritten haben oder unter Kostendruck stehen, gibt an, dass die Personalentwicklung am ehesten das Nachsehen hat, wenn die Infrastrukturkosten aus dem Ruder laufen. Investitionen in Technologie und Software sowie die Expansion in neue Märkte folgen mit jeweils 27 Prozent.

Fragmentierte IT-Landschaften schaffen zusätzliche Hürden

Aber auch jene Unternehmen, die versuchen, ihre Infrastrukturausgaben durch einen Anbieterwechsel oder die Erweiterung der eigenen Kapazitäten in den Griff zu bekommen, sehen sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. 91 Prozent geben an, dass sie zumindest manchmal in den vergangenen zwölf Monaten durch fragmentierte Infrastruktur- oder Datenumgebungen zusätzliche Kosten tragen mussten. Weitere 79 Prozent haben Verzögerungen aufgrund von Kapazitätsgrenzen erlebt und fast genauso viele (84%) berichten von Doppelarbeit beziehungsweise doppelten Daten, weil Systeme schlecht integriert sind.

"Wir hätten beinahe eine Entscheidung getroffen, bei der wir aus Kostengründen Abstriche hätten machen müssen. Unsere Speicherkosten stiegen immer weiter, und die naheliegende Lösung wäre gewesen, ältere Aufzeichnungen in eine günstigere Speicherklasse auszulagern. Allerdings hätte das deutlich längere Abrufzeiten bedeutet", sagt Allan Bettarel, CTO bei tl;dv. "Für unser Produkt ist es entscheidend, dass Aufzeichnungen sofort nach dem Ende eines Meetings verfügbar sind. Mit unserer vorherigen Lösung hätten wir genau auf den schnellen Zugriff verzichten müssen, auf den sich unsere Kunden verlassen. Durch die Speicherung unserer Daten im deutschen Rechenzentrum von Wasabi erfüllen wir außerdem die Anforderungen an die Datenresidenz und die DSGVO. Heute wissen wir exakt, welche Speicherkosten im Jahr auf uns zukommen. Außerdem zahlen wir nicht jedes Mal extra, wenn wir auf unsere eigenen Daten zugreifen."

Methodik

Die Untersuchung wurde von Sapio Research im Juli und August 2026 unter 690 hochrangigen Entscheidungsträgern aus acht Ländern durchgeführt, 100 davon aus Deutschland. Die Fehlermarge beträgt ±3,7 Prozentpunkte auf Ebene der Gesamtstichprobe. Die ökonomische Modellierung, einschließlich der Schätzungen zu den nationalen Mehrausgaben sowie der langfristigen Szenarien für BIP, Investitionen und Beschäftigung, wurde von CEBR durchgeführt.

Über Wasabi Technologies

Wasabi zählt zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen und bietet kostengünstige, zuverlässige und sichere Speicherlösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten flexibel und ohne versteckte Kosten verwalten können. Dank eines schnell wachsenden Netzwerks unabhängiger Cloud-Partner entstehen leistungsstarke Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Kunden und Partner in über 100 Ländern setzen auf Wasabi, um das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. Weitere Informationen unter wasabi.de

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