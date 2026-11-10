Es sind nur noch wenige Tage bis zum Börsengang von Anthropic. Der KI-Entwickler hat seine Investoren-Roadshow gestartet und will noch im Laufe des Novembers sein Debüt an der Börse geben. Wie sehen die neuesten Details zum IPO des Claude-Entwicklers aus und sollten Anleger hier mit dabei sein? Das sind der Ausgabepreis und die Bewertung Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC, die Anthropic heute verschickte, sollen die Aktien beim Börsengang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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