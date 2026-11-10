Bei XRP reißt die Verkaufswelle nicht ab. Seit fünf Handelstagen geht es ohne Unterbrechung nach unten, und seit die Unterstützung bei 1,26 US$ gefallen ist, hat die Kryptowährung rund 14% eingebüßt. Am heutigen Dienstag notiert XRP um 11:01 Uhr bei 0,9691 €, ein Minus von -1,02%. In US-Dollar liegt der Kurs nahe 1,09 US$ und damit nur noch knapp über der Marke von 1 US$. Hält diese Marke, oder droht nach der Liquidationswelle vom Wochenende der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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