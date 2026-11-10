Der Referentenentwurf zur Altersvorsorge-Kostenverordnung lässt zentrale Fragen zu Bestandsprovisionen offen. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung prüft die möglichen Folgen für unabhängige Vermittler und fordert eine angemessene Vergütung qualifizierter Beratung und Betreuung. Seit Freitag vergangener Woche liegt der Referentenentwurf zur "Verordnung über die Kosten und Informationspflichten nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz" (AltKInfV) den Verbänden zur Stellungnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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