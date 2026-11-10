MercadoLibre ist längst mehr als ein südamerikanischer Onlinehändler. Das Unternehmen hat sich zu einem der mächtigsten digitalen Ökosysteme Lateinamerikas entwickelt und verbindet E-Commerce, Zahlungsverkehr, Banking, Konsumentenkredite und digitale Werbung miteinander.Dabei erinnert die Entwicklung durchaus an das frühe Amazon: Ein Unternehmen, das zunächst mit einem vergleichsweise einfachen Geschäftsmodell startete, seine Gewinne konsequent in den Ausbau der Infrastruktur steckte und dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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