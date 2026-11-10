Jahresendrallye gestartet: TSMC: Umsatzsprung! | Plug Power: Lichtblick? | Infineon: Stark!

Nach dem Crash letzte Woche sind die US-Börsen gut in die neue Woche gestartet. Sehen wir nur eine Zwischenerholung oder ist eine Jahresendrallye gestartet? Wir schauen, was für eine Rallye spricht und was dagegen.Wall Street explodiert: 1.100 Punkte Plus - beginnt jetzt die Jahresendrallye? Nach dem heftigen KI-Crash der vergangenen Woche melden sich die Bullen an der Wall Street eindrucksvoll zurück! Der Dow Jones schoss am Montag um 1.104 Punkte beziehungsweise 2,15 Prozent nach oben. Der S&P 500 gewann rund 2,3 Prozent, der Nasdaq Composite legte um 2,7 Prozent zu. Es war der stärkste Handelstag seit April. Für Rückenwind sorgten vor allem sinkende Ölpreise und die Hoffnung, dass die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran