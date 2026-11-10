Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Nach dem KI-Boom kommt Quantum: Warum Anleger jetzt auf Delta Gold schauen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker-Symbol: TSFA
Tradegate
10.11.26 | 15:40
351,50 Euro
+1,44 % +5,00
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
349,00350,5015:43
349,00350,0015:43
Markus Weingran
10.11.2026 15:27 Uhr
392 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Jahresendrallye gestartet: TSMC: Umsatzsprung! | Plug Power: Lichtblick? | Infineon: Stark!

Nach dem Crash letzte Woche sind die US-Börsen gut in die neue Woche gestartet. Sehen wir nur eine Zwischenerholung oder ist eine Jahresendrallye gestartet? Wir schauen, was für eine Rallye spricht und was dagegen.Wall Street explodiert: 1.100 Punkte Plus - beginnt jetzt die Jahresendrallye? Nach dem heftigen KI-Crash der vergangenen Woche melden sich die Bullen an der Wall Street eindrucksvoll zurück! Der Dow Jones schoss am Montag um 1.104 Punkte beziehungsweise 2,15 Prozent nach oben. Der S&P 500 gewann rund 2,3 Prozent, der Nasdaq Composite legte um 2,7 Prozent zu. Es war der stärkste Handelstag seit April. Für Rückenwind sorgten vor allem sinkende Ölpreise und die Hoffnung, dass die …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.