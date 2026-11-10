Berlin (ots) -Dunkelfeldstudie erfordert Konsequenzen - Wir müssen die Innere Führung stärkenDas Verteidigungsministerium stellt am morgigen Mittwoch die Dunkelfeldstudie zu sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr vor. Dazu erklären der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Erndl, und die zuständige Berichterstatterin Vivian Tauschwitz:Thomas Erndl: "Militärisches Zusammenwirken beruht auf Vertrauen, Kameradschaft und gegenseitigem Respekt. Wer Kameradinnen oder Kameraden erniedrigt, ihre Würde verletzt oder wer Frauen das Recht abspricht, gleichberechtigt in der Bundeswehr zu dienen, verstößt fundamental gegen das soldatische Selbstverständnis und die Werte der Inneren Führung. Ein solches Verhalten ist mit dem Dienst in unseren Streitkräften unvereinbar.Wir begrüßen, dass das Bundesministerium der Verteidigung mit der Einrichtung einer neuen 24-Stunden-Interventionsstelle bereits erste Maßnahmen ergriffen hat, bevor die Gesamtergebnisse der Studie vorlagen. Denn Betroffene benötigen vertrauliche und niedrigschwellige Unterstützung, auch wenn sie sich noch nicht zu einer Anzeige entschlossen haben.Darüber hinaus fordern wir, den Beauftragten für Erziehung und Ausbildung des Generalinspekteurs am Zentrum Innere Führung personell und strukturell deutlich zu stärken. Damit soll er in die Lage versetzt werden, Hinweise auf sexualisiertes Fehlverhalten aufzunehmen, Entwicklungen systematisch auszuwerten und Missstände frühzeitig und ohne Rücksicht auf militärische Hierarchien gegenüber der militärischen und politischen Führung zu benennen."Vivian Tauschwitz: "Gerade mit Blick auf den notwendigen personellen Aufwuchs der Bundeswehr müssen Frauen darauf vertrauen können, in der Truppe respektiert, geschützt und gleichberechtigt behandelt zu werden. Wer mehr Frauen für den Dienst in unseren Streitkräften gewinnen will, muss ihnen glaubwürdig vermitteln, dass ihre Sicherheit und Würde jederzeit gewährleistet sind.Eine Soldatin darf nicht darauf angewiesen sein, dass ihr Vorgesetzter es gut mit ihr meint. Wer meldet, muss geschützt werden, wer vertuscht, muss die Konsequenzen tragen. Und wenn dafür das Disziplinarrecht geändert werden muss, dann ändern wir dieses, und zwar jetzt.Dazu müssen auch Feldjäger gezielt für den Umgang mit sexualisierter Gewalt geschult und in ihrer unabhängigen Aufgabenwahrnehmung gestärkt werden. Überdies ist die Zusammenarbeit der Bundeswehr mit unabhängigen Opferhilfeeinrichtungen auszubauen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6387920