Das Zukunftsdepot - für Neugeborene ab 2027 gibt es einen 500-Euro-Bonus und alle unter 18-Jährigen werden steuerlich begünstigt - ist ein perfektes Beispiel dafür, was passiert, wenn eine regierende Dreierkoalition mit unterschiedlichen Agenden über eine grundsätzlich gute Idee drüberfährt. Bundeskanzler Christian Stocker hatte beim ORF-Sommergespräch im August 2026 ein spesenfreies, gebührenfreies und steuerfreies Zukunftsdepot angekündigt. Davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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