Wolltest du schon immer wissen, welche Satelliten tagtäglich über dich hinwegschweben und was sie dabei aufnehmen? Diese Webseite zeigt dir die Aufnahmen der vergangenen sieben Tage von fast jedem Ort der Welt. Der Orbit der Erde ist voll mit Flugkörpern, die von Menschen geschaffen wurden. Die mehr als 16.600 Satelliten, die noch im Betrieb sind (via Orbital Radar) ziehen jeden Tag ihre Bahnen über unsere Köpfe hinweg und nehmen dabei eine Vielzahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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