Bonn (ots) -Bei der Preisverleihung in Bonn beschreibt der Scopevisio-Gründer, warum künstliche Intelligenz den Softwaremarkt in den Arbeitsmarkt verschiebt. Scopevisio Intelligence ist die unternehmerische Antwort.Scopevisio AG (https://www.scopevisio.com)Dr. Jörg Haas, Gründer und CEO der Scopevisio AG, ist am 6. November 2026 im Kameha Grand Bonn mit dem Ehrenpreis "Innovator des Jahres 2026" ausgezeichnet worden. Der Verlag 'Die Deutsche Wirtschaft' (https://die-deutsche-wirtschaft.de/themen/innovator-des-jahres-2026/) würdigte damit sein unternehmerisches Lebenswerk. Die Laudatio hielt Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hermann Simon (https://www.linkedin.com/in/simonhermann/), Gründer von Simon-Kucher & Partners.In seiner Dankesrede sprach Haas vor allem über das, was vor uns liegt: eine neue Generation künstlicher Intelligenz, die nicht nur Informationen liefert, sondern zunehmend eigenständig Aufgaben erledigt. Für Unternehmen bedeutet das einen grundlegenden Wandel ihrer Software - und ihres Arbeitsmarkts.Ein Ehrenpreis für unternehmerische InnovationHaas gründete 1990 gemeinsam mit Dr. Rüdiger Wilbert die GWI AG. Deren Krankenhausinformationssystem ORBIS entwickelte sich zu einer führenden Softwarelösung. Nach dem Verkauf des Unternehmens im Jahr 2005 gründete Haas 2007 die Scopevisio AG in Bonn. Hier setzte er früh auf Cloud-Software für kaufmännische Unternehmensprozesse.Hermann Simon fasste diese Entwicklung in seiner Laudatio mit einem Satz zusammen:"Erst brachte er den Computern bei, Krankenhäuser zu organisieren. Jetzt bringt er ihnen bei, Unternehmen die Arbeit abzunehmen."Bereits 2025 war die Scopevisio AG beim Wettbewerb "Innovator des Jahres" ausgezeichnet worden. Der Ehrenpreis 2026 gilt dagegen Dr. Jörg Haas persönlich. Damit sind es zwei unterschiedliche Auszeichnungen: eine für das Unternehmen und eine für seinen Gründer."Die Auszeichnung ist für uns Ansporn, den Weg zum KI-nativen ERP konsequent weiterzugehen. Unsere Kunden profitieren schon heute von virtuellen Mitarbeitern, die ihnen Zeit für das Wesentliche verschaffen. Wenn 100 Menschen künftig wie 1.000 wirken, dann ist das für den Mittelstand eine riesige Chance, und wir sind begeistert, sie gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern zu gestalten." Alexander Kintzi, Vorstand & Chief Revenue Officer der Scopevisio AG."Der Softwaremarkt wandert in den Arbeitsmarkt" - was bedeutet das?Diese These bildete den Kern der Dankesrede von Dr. Jörg Haas. Bisher kauften Unternehmen Software, damit Menschen effizienter arbeiten konnten. Ein ERP-System speicherte Buchungen, Belege, Stammdaten und Vorgänge; Mitarbeiter interpretierten die Informationen und führten die Arbeit aus.Mit künstlicher Intelligenz verändert sich diese Aufgabenteilung. KI-native Unternehmenssoftware kann Informationen im Geschäftskontext auswerten, Abweichungen erkennen, Fragen beantworten und einzelne Prozessschritte übernehmen. Wenn Software selbst kaufmännische Arbeit erledigt, konkurrieren Softwareanbieter nicht mehr ausschließlich um IT-Budgets. Sie schaffen zusätzliche Arbeitskapazität und werden dadurch auch für Personalbudgets relevant."Bisher saß die Intelligenz vor dem Computer. Jetzt wandert sie in die Software." - Dr. Jörg HaasFür Haas ist dies kein gewöhnliches Funktionsupdate, sondern ein Kategorienwechsel. Der Wert einer Unternehmenslösung bemisst sich künftig nicht nur daran, welche Funktionen sie anbietet, sondern zunehmend daran, welche Arbeit sie zuverlässig erledigt.Scopevisio Intelligence: Vom Weltwissen zum UnternehmenswissenScopevisio Intelligence ist die KI-Erweiterung des mitdenkenden und mitarbeitenden Cloud-ERP für den Mittelstand. Die Besonderheit liegt in der Verbindung von künstlicher Intelligenz mit den konkreten Unternehmensdaten und Geschäftsprozessen eines Kunden. Allgemeine KI besitzt umfangreiches Weltwissen. Sie kennt aber nicht automatisch die Aufträge, Projekte, Buchungen, Verträge und Freigaberegeln eines bestimmten Unternehmens.Scopevisio Intelligence arbeitet deshalb auf einer gemeinsamen Daten- und Prozessbasis von Finanzbuchhaltung, ERP, CRM, Projekten, Dokumentenmanagement und weiteren Bereichen. So kann sie Zusammenhänge zwischen Geschäftsvorfällen erfassen - etwa zwischen Angebot, Auftrag, erbrachter Leistung, Rechnung und Zahlung. Diese Kontextinformationen machen aus einer allgemeinen Antwort eine auf das Unternehmen bezogene Unterstützung.Erkennt, Antwortet, Agiert: Drei Stufen der KI im ERPDie Entwicklung erfolgt in drei aufeinander aufbauenden Stufen. "Erkennt" beschreibt Funktionen, die selbstständig Auffälligkeiten, Fristen oder unplausible Buchungen identifizieren. "Antwortet" ermöglicht Fragen zu Dokumenten und Geschäftsdaten in natürlicher Sprache. "Agiert" bezeichnet das schrittweise Übernehmen kaufmännischer Vorgänge durch KI-Agenten.Die ersten Funktionen von Scopevisio Intelligence sind verfügbar; weitergehende autonome Abläufe werden schrittweise eingeführt. Rechte, Rollen, Protokollierung und Freigabegrenzen bleiben Bestandteil der Lösung. Entscheidungen, die eine menschliche Freigabe erfordern, werden entsprechend vorgelegt. Das ist gerade in sensiblen kaufmännischen Prozessen eine zentrale Voraussetzung.Virtuelle Mitarbeiter für 30 bis 50 kaufmännische BerufsprofileScopevisio hat die strategische AI-first-Entscheidung Anfang 2025 getroffen und baut seit September 2025 auch die eigene Organisation auf KI-gestützte Arbeitsweisen um. Im nächsten Schritt entwickelt das Unternehmen virtuelle Mitarbeiter, die definierte kaufmännische Aufgaben und zunehmend umfangreichere Rollen übernehmen.Die geplanten Einsatzfelder reichen von Buchhaltung, Finanzen und Banking über Vertrieb und Marketing bis zu Einkauf und Personalwesen. Ein virtueller Mitarbeiter erhält dabei - vergleichbar mit einer betrieblichen Stelle - Aufgaben, Zuständigkeiten, Zugriffsrechte und Freigabegrenzen. Er wird nicht als menschliche Person verstanden, sondern als KI-gestützte Arbeitskapazität innerhalb der Unternehmenssoftware.Bis 2030 sollen auf diese Weise virtuelle Mitarbeiter für 30 bis 50 kaufmännische Berufsprofile entstehen. Die erste Version eines KI-nativen ERP-Systems plant Scopevisio für das dritte Quartal 2027. Beides sind erklärte Entwicklungsziele. Die Freischaltung weitergehender Fähigkeiten erfolgt schrittweise."100 Menschen wirken wie 1.000": Die ProduktivitätsvisionDie Perspektive beschreibt Haas mit einem bewusst zugespitzten Bild: "100 Menschen werden künftig wie 1.000 Menschen wirken." Gemeint ist eine vielfach größere betriebliche Leistungsfähigkeit, wenn menschliche Beschäftigte künftig mit virtuellen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Für den Mittelstand könnte dies helfen, knappe Fachkräfte gezielter einzusetzen und trotz steigender Anforderungen handlungsfähig zu bleiben.Die Aussage ist eine unternehmerische Vision, keine bereits gemessene Produktivitätskennzahl. Ihr Kern ist jedoch konkret: Unternehmen sollen mehr kaufmännische Arbeit bewältigen können, ohne dass der Personalaufwand im gleichen Maß steigt.KI, Arbeit und soziale Marktwirtschaft: Die gesellschaftliche FrageHaas verbindet den technologischen Wandel mit einer gesellschaftspolitischen Überlegung: Wenn künftig mehr Wertschöpfung durch KI-gesteuerte Systeme entsteht, muss die Finanzierung des Gemeinwesens mit dieser Entwicklung Schritt halten. Dabei spielen demografischer Wandel, Alterung der Bevölkerung und die hohe Bedeutung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen eine wichtige Rolle.Nach einer Berechnung der Scopevisio AG auf Basis von Destatis-Zahlen entfielen 2025 rund 59 Prozent der zusammen betrachteten Steuer- und Sozialbeitragseinnahmen auf Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge: 262,7 Milliarden Euro Lohnsteuer und 771,5 Milliarden Euro Beiträge bei rund 1.761 Milliarden Euro zusammengefasstem Aufkommen. Die Quote bezieht sich ausdrücklich nicht auf sämtliche staatlichen Einnahmen; Sozialbeiträge werden zudem nicht ausschließlich auf aktuelle Arbeitseinkommen erhoben.Für Haas ist die Konsequenz kein Plädoyer für eine neue Steuer auf KI oder Roboter. Vielmehr müsse die Finanzierungsbasis der sozialen Marktwirtschaft so weiterentwickelt werden, dass wachsende Produktivität und wirtschaftliche Teilhabe zusammenpassen. Seine Schlussfrage an die Gäste lautete:"Wie würde Ludwig Erhard heute die soziale Marktwirtschaft ausgestalten?"Q&AWofür erhielt Dr. Jörg Haas den Ehrenpreis "Innovator des Jahres 2026"?Der Verlag Die Deutsche Wirtschaft würdigte sein unternehmerisches Lebenswerk. Dazu gehören die Gründung und Entwicklung der GWI AG mit dem Krankenhausinformationssystem ORBIS, die Gründung der Scopevisio AG und sein heutiger Beitrag zur Entwicklung KI-nativer Unternehmenssoftware.Was ist Scopevisio Intelligence?Scopevisio Intelligence ist die integrierte KI des mitdenkenden und mitarbeitenden Cloud-ERP für den Mittelstand. Sie verbindet Unternehmensdaten und Prozesswissen, erkennt Auffälligkeiten, beantwortet Fragen und soll schrittweise kaufmännische Arbeit übernehmen.Was sind virtuelle Mitarbeiter bei Scopevisio?Virtuelle Mitarbeiter sind KI-gestützte Einheiten für definierte kaufmännische Rollen. Sie arbeiten innerhalb vorgegebener Aufgaben, Rechte, Prozesse und Freigabegrenzen; bei festgelegten Entscheidungen bleibt die Freigabe beim Menschen.Wann kommen die virtuellen Mitarbeiter auf den Markt?Scopevisio plant die erste Version seines KI-nativen ERP-Systems für das dritte Quartal 2027. Bis 2030 sollen virtuelle Mitarbeiter für 30 bis 50 kaufmännische Berufsprofile entwickelt werden. Diese Termine und Umfänge sind Unternehmensziele.Warum spricht Haas davon, dass der Softwaremarkt in den Arbeitsmarkt wandert?Weil KI-native Software nicht mehr nur die Arbeit von Menschen unterstützt, sondern zunehmend selbst Arbeitsleistungen erbringen soll. Unternehmen kaufen dann neben Softwarefunktionen auch zusätzliche digitale Arbeitskapazität.Weiterführende InformationenScopevisio Intelligence: https://www.scopevisio.com/intelligence/Das Cloud-ERP für den Mittelstand: https://www.scopevisio.com/ (https://www.scopevisio.com)Dr. Jörg Haas - Vita: https://www.scopevisio.com/unternehmen/vita-von-dr-joerg-haas/ (https://www.scopevisio.com/unternehmen/vita-von-dr-joerg-haas/)Pressemeldung Scopevisio AG (https://www.scopevisio.com/unternehmen/presse/pressemitteilungen/dr-joerg-haas-erhaelt-ehrenpreis-innovator-des-jahres-2026-und-skizziert-die-zukunft-der-arbeit/)Quellenhinweis zur Berechnung der 59-Prozent-QuoteStatistisches Bundesamt (Destatis): Steuereinnahmen 2025 - insgesamt 989,8 Mrd. EUR, davon Lohnsteuer 262,7 Mrd. EUR; Beitragseinnahmen der Sozialversicherung 2025 - 771,5 Mrd. EUR. Die Addition von Steueraufkommen und Beiträgen bildet die hier verwendete Vergleichsgröße. Es handelt sich um eine eigene Berechnung der Scopevisio AG.Pressekontakt:Unternehmens- und Pressekontakt:Scopevisio AGHead of CommunicationÖzlem Doger-HerterRheinwerkallee 353227 BonnE-Mail: oezlem.doger-herter@scopevisio.comOriginal-Content von: Scopevisio AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78812/6387945