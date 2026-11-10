Wie berechtigt ist die Sorge vor einem möglichen Ende des KI-Booms? Kaum gewählt, rudert die Politik schon wieder zurück.Den vollständigen Artikel lesen ...
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