Vaduz (ots) -Die Amtsperiode von Dr. Hilmar Hoch als Präsident des Staatsgerichtshofes endet per 31. Dezember 2026. Damit endet zugleich seine Tätigkeit als Vorsitzender der Prüfungskommission für Rechtsanwälte. Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. November 2026, für die verbleibende Mandatsdauer eine Nachfolgeregelung getroffen.Mit Wirkung ab 1. Januar 2027 wird das bisherige Ersatzmitglied Christian Ritter für den Rest der Mandatsperiode vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2029 zum Mitglied und Vorsitzenden der Prüfungskommission für Rechtsanwälte bestellt. Zudem hat die Regierung Tobias Wille neu als Ersatzmitglied in die Kommission bestellt.Neben dem neuen Vorsitzenden Christian Ritter (Staatsgerichtshof) setzt sich die Prüfungskommission ab dem 1. Januar 2027 aus den bestehenden Mitgliedern Uwe Öhri (Oberster Gerichtshof), Wilhelm Ungerank (Oberster Gerichtshof), Konrad Lanser (Obergericht) und Hansjörg Lingg (Rechtsanwaltskammer) zusammen. Als Ersatzmitglieder fungieren neben Tobias Wille (Staatsgerichtshof) weiterhin Thomas Dampf (Oberster Gerichtshof), Sybille Vogt (Oberster Gerichtshof), Jürgen Nagel (Obergericht) und Daniel Tschikof (Rechtsanwaltskammer).Die Regierung dankt den neu- respektive wiederbestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Prüfungskommission für Rechtsanwälte mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Kommissionsvorsitzenden Hilmar Hoch dankt sie für seine bisherige Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und JustizMichael Winkler, GeneralsekretärT +423 236 60 94michael.winkler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943512