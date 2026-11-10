EQS-News: Shanghai Electric / Schlagwort(e): Vertrag

Shanghai Electric integriert industrielle KI in die Fertigung von Schwerlast-Gasturbinen sowie in entsprechende Lebenszyklus-Dienstleistungen



10.11.2026 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KI unterstützt zentrale Prozesse bei der Herstellung, dem Betrieb und der Instandhaltung von hochwertigen Energieanlagen SHANGHAI, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Während industrielle künstliche Intelligenz (KI) den Übergang von Pilotprojekten zum Kernbetrieb vollzieht, konzentrieren sich Fertigungsunternehmen zunehmend darauf, wie sie durch diese Technologie einen dauerhaften Mehrwert in der Produktion sowie eine langfristige Leistungsfähigkeit der Anlagen erzielen können. Bei Schwerlast-Gasturbinen - die als "Kronjuwel" des anspruchsvollen Anlagenbaus gelten - geht es sowohl um die Präzisionsbearbeitung komplexer Bauteile als auch um einen zuverlässigen Betrieb über die gesamte Lebensdauer hinweg. Im Bereich der Hochleistungs-Gasturbinen kombiniert Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) sein Know-how im Anlagenbau mit Produktions- und Betriebsdaten. Die Anwendungsbereiche reichen von der flexiblen Fertigung, Prüfung und Wartung von TurbinenRotorblattn bis hin zu intelligenten Betriebs- und Wartungsprozessen (O&M) und spiegeln die umfassenden Bemühungen des Unternehmens wider, die KI-gestützte Fertigung voranzutreiben. Flexible Herstellung von Rotorblättern Die Fertigung kritischer Komponenten ist eine wesentliche Kompetenz für Anbieter von Gasturbinen. Die Herstellung von Rotorblättern umfasst unterschiedliche Größen, Formen und Bearbeitungswege, was automatisierte Anlagen erfordert, um verschiedenen Rotorblatttypen und Prozessanforderungen gerecht zu werden. Die flexible Fertigungslinie von Shanghai Electric kombiniert KI-Bildverarbeitung, digitale Zwillinge, intelligente Terminplanung und Robotik, um die Produktion verschiedener Rotorblattmodelle und automatische Umrüstungen zu unterstützen. Mithilfe von 3D-Bildverarbeitung und KI identifiziert das System Rotorblattrohlinge in zufällig gestapelten Stapeln, entnimmt sie anschließend und positioniert sie. Die Entnahmegenauigkeit liegt bei über 99,99 %. Die Anlage integriert Systeme für die Produktionsplanung, die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement und verbindet dabei das Beladen, die Bearbeitung, die Prüfung und die Endverpackung. Sie kann zwischen vollautomatischer Produktion und dem Betrieb einzelner Maschinen umschalten und bietet so Flexibilität zur Gewährleistung der Produktionskontinuität. KI-gestützte Qualitätsprüfung Neben der Produktionsflexibilität ist die Qualitätssicherung ein weiterer Schwerpunkt der KI-Anwendungen von Shanghai Electric. Rotoren sind hochwertige, kritische Komponenten in großen Stromerzeugungsanlagen, und die Schweißqualität wirkt sich direkt auf ihren sicheren Betrieb aus. Um die Herausforderungen bei der Prüfung bearbeiteter Merkmale an großen Bauteilen zu bewältigen, hat das Unternehmen ein KI-basiertes visuelles Prüfterminal entwickelt, das KI, Robotersteuerung und Schweißfachwissen kombiniert. Es ermöglicht eine Echtzeitüberwachung während des gesamten Schweißvorgangs, um Qualitätsmängel frühzeitig zu erkennen. Die im System integrierte KI-Architektur kombiniert einen kollaborativen Roboter mit einem maßgeschneiderten Endeffektor. Der Arm lässt sich auf Knopfdruck aus- und einfahren und passt sich automatisch an den Schweißzyklus an. Mithilfe von 5G-Konnektivität führt das System die Bildanalyse durch und liefert die Prüfergebnisse innerhalb von Sekunden. Ein Datenrückkopplungskreis verbindet Beobachtungen aus der Fertigung, Prozessoptimierung und Rückverfolgbarkeit der Qualität und wandelt praktische Fertigungserfahrung in digitales Wissen um, das gespeichert und wiederverwendet werden kann. Datengesteuerter Betrieb und Wartung Die Anwendungsbereiche reichen von der Fertigung und Qualitätsprüfung bis hin zum langfristigen Anlagenbetrieb. Die intelligente Betriebs- und Wartungsplattform "SIMPLE" von Shanghai Electric stützt sich auf Daten von mehr als 60 Turbineneinheiten mit insgesamt über 1 Million Betriebsstunden. Sie kombiniert KI mit dem Wissen über die Funktionsprinzipien von Gasturbinen, um die Leistungsüberwachung in Echtzeit, die dynamische Optimierung der Betriebsleistung und Frühwarnungen vor potenziellen Störungen zu unterstützen. Durch die Koordination zwischen Cloud und Edge verknüpft die Plattform Konstruktions- und Betriebsdaten in einem Workflow zur Entscheidungsunterstützung, der Überwachung, Frühwarnung, Diagnose und Korrekturmaßnahmen umfasst. Dies unterstützt den Übergang von reaktiven Reparaturen zu proaktiver Wartung. Tools für die Fernzusammenarbeit ergänzen diese Funktionen und ermöglichen es Experten, Live-Bilder von den Anlagenstandorten einzusehen und mithilfe von Augmented-Reality-Anmerkungen Wartungsanleitungen zu geben, wodurch die technische Unterstützung standortübergreifend unterstützt wird. Shanghai Electric wird die Datenintegration über den gesamten Lebenszyklus von Gasturbinen hinweg weiter vorantreiben und dabei Rückmeldungen aus Fertigung und Betrieb nutzen, um Konstruktion, Produktion und Kundendienst zu optimieren. Mit Blick auf internationale Märkte wird Shanghai Electric diese Fähigkeiten in Praxisprojekten weiter validieren und verfeinern. Das Unternehmen strebt an, den Anforderungen von Kraftwerken hinsichtlich zuverlässigen Betriebs, zeitnaher Wartungsunterstützung und kosteneffizientem Betrieb langfristig gerecht zu werden und damit die Grundlage für die internationale Expansion seines Gasturbinengeschäfts zu schaffen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-integriert-industrielle-ki-in-die-fertigung-von-schwerlast-gasturbinen-sowie-in-entsprechende-lebenszyklus-dienstleistungen-302935103.html



10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News