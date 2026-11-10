Straubing (ots) -Plötzlich scheint wieder Geld da zu sein. Die geplante Kürzung des Elterngeldes wird abgeschwächt, die SPD kämpft dafür, dass das Gleiche beim Wohngeld geschieht. Im nächsten Jahr sollen die Mittel für die E-Auto-Prämie steigen. In der Aufrüstung werden Milliarden in abbestellten Schiffen versenkt und in neuen Funkgeräten, die nicht in den Panzer eingebaut werden. (...) Immer mehr Ressourcen beansprucht der Staat. Die öffentliche Hand und die Sozialsysteme sind in den Jahren der Kanzlerschaft von Angela Merkel massiv ausgeweitet worden. Ihr Nachfolger Olaf Scholz hat diese Politik fortgesetzt, hinzu kommt seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine die Notwendigkeit, die Armee wieder kampffähig zu machen.Die schwarz-rote Koalition setzt diesen Weg fort, obwohl sie von Einsparungen redet. Hier und da wird zwar ein wenig gestrichen, gekürzt und entlastet, doch das große Bild ist ein anderes. Der Staat nimmt sich immer mehr, doch die Leistungen, die er im Gegenzug bietet, werden schlechter (...) Die alten Volksparteien CDU und SPD haben nicht die Kraft, ihre in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaute Bundesrepublik wirklich zu reformieren. Die Finanzmärkte könnten sie Ende dieses Jahrzehnts dazu zwingen, wenn der Schuldendienst doppelt so teuer wird wie bisher.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6387985