Am Mittag nahm der DAX bereits wieder Kurs auf seine bisherigen Rekordstände und stieg bis auf 26 640 Punkte. Mit dem Handelsstart an der Wall Street und wieder fallenden Kursen setzten allerdings auch im DAX Gewinnmitnahmen ein.

Zuvor waren die US-Verbraucherpreise stärker gestiegen als erwartet und rückten die Inflationsrisiken wieder in den Mittelpunkt. Offenbar schlagen sich die Auswirkungen der vorangegangenen Phase hoher Energiepreise inzwischen zunehmend in der allgemeinen Preisentwicklung nieder. Bereits die zuletzt veröffentlichten Importpreise hatten auf einen anhaltenden Kostendruck hingedeutet. Die Hoffnung, dass sich mit den fallenden Rohölpreisen auch die Inflation rasch zurückbilden könnte, erhält damit zunächst einen Dämpfer.

Für die US-Notenbank wird die Ausgangslage dadurch erneut schwieriger. Die überraschend hohen Verbraucherpreise könnten die Erwartungen an eine weitere Leitzinsanhebung verstärken. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Finanzmärkte derzeit besonders empfindlich auf Veränderungen der Inflationserwartungen reagieren. Der Blick der Anleger richtet sich zunehmend auf die Renditen der Staatsanleihen. Steigende Renditen erhöhen die Finanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher und machen festverzinsliche Anlagen gegenüber Aktien wieder attraktiver. Besonders für hoch bewertete Wachstumsunternehmen kann daraus schnell neuer Verkaufsdruck entstehen.

Damit geraten zwei gegenläufige Entwicklungen an den Börsen aneinander. Einerseits stehen die Hoffnungen auf geopolitische Entspannung, sinkende Energiepreise und eine wirtschaftliche Erholung. Andererseits droht die hartnäckige Inflation, den geldpolitischen Spielraum der Notenbanken erneut einzuengen. Die Anleger müssen ihre Erwartungen deshalb beinahe täglich an neue Rahmenbedingungen anpassen. Was gestern noch als Argument für steigende Aktienkurse galt, kann heute bereits von neuen Zinssorgen überlagert werden.

Für den DAX bleibt die Ausgangslage trotz der neuen Unsicherheit zunächst konstruktiv. Die Friedenshoffnungen und die rückläufigen Energiepreise stützen weiterhin die Perspektiven der europäischen Wirtschaft. Doch für einen nachhaltigen Ausbruch auf neue Rekordstände braucht es mehr als geopolitischen Optimismus. Solange die Inflation in den USA immer wieder für Überraschungen sorgt, bleiben die Anleiherenditen der entscheidende Unsicherheitsfaktor.

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