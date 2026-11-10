EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Highlight Communications AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Highlight Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.highlight-communications.ch/Zwischenberichte.htm
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.highlight-communications.ch/en/Interim-reports.htm
10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Internet:
|www.hlcom.ch
|LEI Code:
|39120070M14NLE1CDR38
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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