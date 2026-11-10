Berlin (ots) -Neuer Office of Health Economics (OHE)-Report verdeutlicht den gesellschaftlichen Wert von Impfungen durch vermiedene Krankheitstage und Behandlungskosten.Prävention ist eines der zentralen Themen der diesjährigen Pharma Deutschland-Jahrestagung. In diesem Zusammenhang veröffentlicht Pharma Deutschland eine neue Studie des Office of Health Economics (OHE), die neuen Erkenntnisse zum gesellschaftlichen Nutzen von Impfungen liefert. Untersucht wurden die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen Impfungen gegen Gürtelrose, Influenza, RSV und COVID-19. Nach den Modellrechnungen erzeigt jeder Euro, der jährlich in diese Impfprogramme fließt, einen gesellschaftlichen Nutzen von 13,72 Euro."Impfen gehört zu den wirksamsten Formen der Prävention. Sie schützen nicht nur die eigene Gesundheit, sondern haben zugleich einen messbaren Mehrwert für die Gesellschaft", so Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Wenn Erkrankungen, schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte verhindert werden, bedeutet das auch weniger Fehltage und geringere gesellschaftliche Kosten. Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich: Investitionen in Impfungen zahlen sich weit über den individuellen Gesundheitsschutz hinaus aus.""Wir leben länger - das ist eine große Errungenschaft und gleichzeitig eine große Aufgabe für unser Gesundheitssystem - auch finanziell. Impfungen sind ein zentrales strategisches Investment, um Gesundheit länger zu erhalten und unser Gesundheitssystem zu entlasten," sagt Kristina Ostertag, Global Head Communications & Government Affairs Vaccines."Die Ergebnisse der Studie zeigen eindrucksvoll, dass Impfungen für Erwachsene nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten, sondern auch einen erheblichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mehrwert schaffen. Jeder investierte Euro generiert selbst unter konservativeren Annahmen mehr als drei Euro an gesellschaftlichem Nutzen. Um dieses Potenzial in Deutschland besser auszuschöpfen, müssen wir bestehende Impflücken schließen und neben der Entwicklung innovativer Impfstoffe auch den einfachen Zugang zu empfohlenen Impfungen stärken", sagt Andreas Pollner, General Manager Moderna Germany GmbH.Gerade ältere Menschen und Menschen mit chronischen Erkrankungen haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe. Laut Studie verhindern die Impfungen bereits heute jedes Jahr mehr als 1.400 Todesfälle und mehrere Tausend Krankenhausaufnahmen.Gleichzeitig nutzen viele Erwachsene den verfügbaren Impfschutz bisher nicht. Bei den über 60-Jährigen ließ sich in der Saison 2024/25 nur etwa jede dritte Person gegen Grippe impfen. Der Report zeigt, wie viel zusätzlicher Nutzen entstehen könnte, wenn mehr Menschen die empfohlenen Impfungen wahrnehmen.Die Studie befindet sich derzeit noch im Peer-Review-Verfahren. wurde von den Unternehmen GSK und Moderna finanziert. Den vollständigen Report finden Sie auf unserer Website: Erwachsenenimpfungen: Gesundheit schützen, Gesellschaft stärken_______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6387994