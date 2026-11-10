Bei Atos gibt es gleich 2 neue Entwicklungen, die Anleger beschäftigen. Während der französische IT-Konzern mit einer neuen KI-Partnerschaft seine Neuausrichtung vorantreibt, sorgt eine Klage der EU für zusätzliche Unsicherheit. Dabei hatten die jüngsten Quartalszahlen bereits erste Fortschritte gezeigt. Kommt die Erholung der Aktie wieder ins Stocken? Atos-Aktie: Neue KI-Partnerschaft soll Wachstum bringen Atos treibt seinen Umbau weiter voran und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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