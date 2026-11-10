Nach dem Ausverkauf der Vorwoche hat sich die Almonty-Aktie zum Wochenauftakt deutlich erholt. Am Montag schloss sie mit einem Plus von +8,07% bei 8,78 US$. Am Freitag war sie noch um 9,56% auf 7,95 US$ gefallen. Im aktuellen Betriebsnewsletter beschreibt Vorstandschef Lewis Black, wo es beim Hochlauf der Wolframmine Sangdong in Südkorea hakt. Damit stellt sich die Frage: Hält die Gegenbewegung, oder bremst eine Filterpresse mit halber Leistung die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de