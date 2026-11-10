Auf Infrarotbildern aus dem jungen Universum leuchten hunderte kleine Lichtquellen auf, die im späteren Kosmos verschwunden sind. Einer dieser Funde wirft nun die Frage auf, wie dort ein Schwergewicht noch vor seiner eigenen Galaxie entstand. Hinter einigen der sogenannten "Little Red Dots" könnten primordiale Schwarze Löcher stecken, also urzeitliche Objekte aus den ersten Sekundenbruchteilen nach dem Urknall. Entdeckt wurden die kleinen roten Lichtpunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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