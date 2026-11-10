DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Herbstprogramm gestartet - Produktionssteigerung durch achtwöchige Workover-Arbeiten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Herbstprogramm gestartet

Produktionssteigerung durch achtwöchige Workover-Arbeiten

AW24 RIG am Bohrplatz GA-93 Gaiselberg

[ Fotos ]

Wien (pta000/10.11.2026/16:45 UTC+1)

Das Explorationsunternehmen ADX Energy hat die für Herbst geplanten Workover-Arbeiten zur Steigerung seiner Förderraten am vergangenen Montag aufgenommen. Das Arbeitsprogramm kombiniert Maßnahmen zur Produktionssteigerung der ADX-Felder im Wiener Becken mit dem Testprogramm (Phase 2) der Bohrung Hochfeld 1 in Oberösterreich und wird insgesamt etwa acht Wochen dauern.

Das Arbeitsprogramm umfasst die Erschließung einer neuen Gaszone und einer neuen Ölzone im Wiener Becken sowie die Testphase 2 an der Erdgasbohrung Hochfeld-1 bei Frankenmarkt. Die Optimierung der bestehenden Bohrungen im Wiener Becken soll die Öl- und Gasproduktion des Unternehmens um zusätzlich rund 100 BOEPD (Barrel Öläquivalent pro Tag) erhöhen.

Im Wiener Becken ist die Perforation einer Gaszone und Umrüstung der Förderbohrung GA-093 (Gaiselberg) zu einer Gasbohrung geplant, um etwa 50 bis 60 BOEPD Erdgas (Barrel Öläquivalent pro Tag) zusätzlich zu fördern. Dies wird aufgrund der hohen Gaspreise und der starken Gasnachfrage in den Wintermonaten zu einem höheren Cashflow führen. Der aktuelle Gaspreis in Europa liegt bei 86 EUR pro MWh, was einem Ölpreis von 170 US-Dollar pro Barrel entspricht.

Der Austausch einer Untertagepumpe in der Förderbohrung GA-072A soll zusätzliche Öl- und Gaserträge von etwa 15 BOEPD ermöglichen. Die Perforation eines neuen Förderintervalls in der Bohrung GA-087 sowie die Installation einer Komplettierung mit Sandrückhaltesystem sollen zusätzliche Ölfördererträge von 30 bis 40 BOPD (Barrel Öl pro Tag) liefern.

In Oberösterreich wird die bereits erfolgreiche Gasbohrung HOCH-1 die etwas tiefer liegenden Zonen der Hall Channel Reservoir Formation testen (siehe 3D Seismik Abbildung "Figure 2"). Bist jetzt hat die erste Testphase (Phase 1) aus vier Gaslagerstätten bereits 3.15 MMCFPD nachgewiesen (entspricht etwa 550 Barrel Öläquivalent pro Tag).

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und verfügt über zwei Lizenzgebiete im Ausmaß von rund 1100 km2. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Originalaussendung: ADX Energy vom 06. November 2026: https://www.pressetext.com/news/20261106014 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

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Aussender: ADX Energy Ltd. Ölzeltgasse 3/8 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: DI Paul Fink Tel.: +43 (0)676 6893465 E-Mail: paul.fink@adx-energy.at Website: www.adx-energy.com ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere Australian Securities Exchange (ASX), Sydney Handelsplätze:

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November 10, 2026 10:45 ET (15:45 GMT)