Der Maklerpool aruna baut sein Angebot um einen neuen Beratungsservice für die betriebliche Krankenversicherung (bKV) aus. In Zusammenarbeit mit dem KV.Haus aus Ulm bietet aruna Maklern somit Unterstützung bei der Beratung und Umsetzung von bKV-Konzepten. In Kooperation mit dem KV.Haus aus Ulm startet aruna einen neuen bKV-Beratungsservice. Mit dem Angebot unterstützt der Maklerpool Vermittler beim Ausbau ihres Firmenkundengeschäfts und Unternehmen bei der Einführung eine betrieblichen Krankenversicherung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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