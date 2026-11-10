Das DEFINO-Kuratorium erhält weitere prominente Unterstützung: Martin Klein vom VOTUM Verband und Norman Wirth vom AfW werden persönliche Mitglieder des Gremiums. Das Kuratorium zählt nun 37 Mitglieder. Das DEFINO-Kuratorium erhält prominenten Zuwachs aus wichtigen Vermittlerverbänden der Branche: Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V., und Norman Wirth, Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW Bundesverband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact