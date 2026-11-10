München (ots) -Rudi Völler gilt als einer der größten deutschen Fußball-Protagonisten. Als DFB-Sportdirektor, selbst Weltmeister, hat der 66-Jährige die Chance auf noch zwei große Titel. Angefangen mit der Frauen-WM 2027 in Brasilien, die es vom 24. Juni bis 25. Juli komplett, mit allen 64 Spielen, live bei MagentaTV gibt. Ein klares Ziel dafür hat Völler in der neuen Ausgabe des Podcasts "Kerners11" mit Johannes B. Kerner als Gastgeber ausgegeben: "Am liebsten den Titel gewinnen. Aber unter die letzten 4, davon bin ich fest überzeugt." Es wäre auch eine deutliche Steigerung zum Aus in der Gruppenphase beim Turnier 2023 in Australien und Neuseeland.Zunächst steht für Völler und den DFB aber noch das Tagesgeschäft in der Nations League an. An Bundestrainer Jürgen Klopp schätzt er besonders eine Eigenschaft: "Spieler in ihren Bann ziehen. Dinge vorleben, die er im Training haben möchte, um im Spiel den Spielern die 10 Prozent mehr rauszuziehen. Dass sie hundertprozentig Vertrauen haben, ist bei ihm eine ganz große Gabe. Das ist außergewöhnlich."Auch bei dem deutschen Spieler, dem er von der Spielweise am liebsten zuschaut, hat Völler eine klare Idee: Ex-Leverkusener Florian Wirtz. Und was will Rudi Völler über sich zum DFB-Abschied lesen? "Das ist eine Fangfrage. Was sag ich da jetzt? Meistens wird da immer gelogen." Völler äußert sich im Podcast auch zu potenziellen Nachfolgern - etwa Thomas Müller.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen aus dem Podcast "Kerners11" mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler bei Johannes B. Kerner. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV angeben. Weiter geht es mit Fußball bei MagentaSport bereits an diesem Wochenende. Am Samstag, ab 17.25 Uhr steht in der Google Pixel Frauen-Bundesliga der Klassiker zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern an. Am Sonntag, 15. November ab 13.30 Uhr gibt es - live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV - den Telekom StarKick aus Bonn, kommentiert von Wolff Fuss und moderiert von Kamila Benschop.Für Rudi Völler steht nach der WM 2026 die nächsten Etappen als DFB-Sportdirektor an: Nations League unter Jürgen Klopp, Frauen-WM im Sommer 2027 und - sein vielleicht letztes Turnier - die EM 2028. Wie er das aktuelle DFB-Team sieht und welche Schlagzeile er sich für die kommende Europameisterschaft wünscht, darüber hat der 66-Jährige in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Kerners11" gesprochen. Der Podcast wurde zur WM 2026 bei MagentaTV neu aufgelegt - Johannes B. Kerner interviewt montags Gäste aus dem Sport, Medien und Gesellschaft zu aktuellen Themen und stellt die Persönlichkeiten vielschichtig vor.Der Link zur aktuellen Folge: https://www.youtube.com/watch?v=PP62D34ioh0Rudi Völler darüber......welchem deutschen Spieler er von der Spielweise sehr gern zuschaut: "Florian Wirtz."...was er gedacht hat, als er bei der WM 2026 das berühmte "noch" von Jürgen Klopp (noch) als MagentaTV-Experte über den damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann hörte: "Was habe ich bei euch in der Sendung gesagt? Er sei für die Komik zuständig? Das habe ich dann wahrscheinlich gerade gedacht."...das kann Jürgen Klopp wie kein anderer Trainer, nach dem, was Völler bisher gesehen hat: "Spieler in seinen Bann ziehen. Dinge vorleben, die er im Training haben möchte, um im Spiel den Spielern die 10 Prozent mehr rauszuziehen. Dass sie hundertprozentig Vertrauen haben, ist bei ihm eine ganz große Gabe. Das ist außergewöhnlich."...in welcher Rolle er Thomas Müller gern sehen würde: "Das habe ich schon einige Male gesagt: Per [Mertesacker] fängt im Januar an. Irgendwann ist bei mir auch mal endlich. Das wissen alle, das habe ich gesagt, nach der EM. Wenn dann der DFB, Bernd Neuendorf, Aki Watzke, auch Per als Geschäftsführer, der Meinung sind, noch jemanden dazuzuholen, finde ich absolut, dass Thomas Müller eine gute Idee ist. Natürlich könnte Thomas das, davon bin ich überzeugt. Ob jetzt in meiner Position oder anderen Positionen, das könnte er auf jeden Fall - wie andere auch. Sie müssen es nur wollen. Das ist die Basis."Der Link zu dieser Aussage: https://cloud.thinxpool.de/s/DWNs2nZiecKctDe...welchen Spieler einer anderen Nationalmannschaft er für Deutschland nehmen würde: "Schwierig. Meistens ist es eine bestimmte Position. Dann heißt es, wir sind auf der Position nicht ganz gut. Da bin ich dann ein bisschen vorsichtiger. Du kennst mich, das mache ich nicht so gerne. ....Ich war bei Bayer Leverkusen, das ist schon über 10 Jahre her. Da haben wir mit Bayer Leverkusen 7:1 in Barcelona verloren. Lionel Messi hat da 5 Tore geschossen. Da habe ich mir gedacht: Joa, den hätte ich auch gerne in meiner Mannschaft. Mit dem kannst du schon ab und zu mal ein Spiel gewinnen."...was wichtiger ist, den besten Torwart oder den besten Stürmer zu haben? "Am besten beides. Es gibt dieses Sprichwort, man gewinnt Meisterschaften oder Pokale nur mit der Defensive. Schwer zu sagen. Wir hatten immer gute Torhüter in Deutschland. Aber hin und wieder ein guter Mittelstürmer war auch nicht ganz verkehrt."...was seine Lieblingssportart abseits von Fußball ist: "Ich schaue sehr gerne Leichtathletik, vor allem bei Weltmeisterschaften, Olympiade. Da kann ich stundenlang zuschauen. Ich liebe viele, fast alle Disziplinen. Da schaue ich sehr gerne zu."...wie weit die deutschen Fußballfrauen bei der WM 2027 kommen: "Am liebsten den Titel gewinnen. Aber unter die letzten 4, davon bin ich fest überzeugt."...wofür er beim DFB in Erinnerung bleiben will: "Das ist eine Fangfrage. Was sag ich da jetzt? Meistens wird da immer gelogen. Er hat sein Bestes getan, sagen wir mal so."...welcher Satz über die deutsche Nationalmannschaft nach der EM 2028 in den Medien stehen soll: "Die Jungs haben super gespielt und alles gegeben. Das wird man sehen, ob das gereicht hat."Link zu den 11 Fragen mit kurzen Antworten: https://cloud.thinxpool.de/s/SRZaLFSCZ5Tdof7Telekom Starkick 2026: Bayern-Legenden gegen Top-Creator - Hallenspektakel live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTVAm Sonntag, 15. November, wird der Telekom Dome Bonn zur Fußball-Arena: Beim Telekom Starkick 2026 treffen Fußball-Legenden auf Top-Creator. MagentaSport und MagentaTV übertragen die vierte Ausgabe des Hallenfußball-Events um die Telekom Starkick-Trophäe ab 13.30 Uhr live und kostenlos für alle - Wolff Fuss kommentiert, Kamila Benschop moderiert.Titelverteidiger FC Bayern Legends setzt u.a. auf Welt- und Europameister sowie Champions-League-Sieger Javi Martinez. Dazu kommen u.a. die Champions-League-Sieger Giovane Elber, Michael Tarnat und Diego Contento. Ex-Starstürmer Roy Makaay und Raimond Aumann fungieren als Trainer. Auch in den drei gemischten Teams stehen u.a. zahlreiche Titelträger auf dem Platz: Weltmeister und Champions-League-Sieger Paulo Sérgio, die Champions-League-Sieger Claudio Pizarro und Daniel van Buyten, Europameister Thomas Helmer, Confed-Cup-Sieger Sebastian Rudy, Vize-Weltmeister Jörg Butt sowie der frühere Bundesliga-Torschützenkönig und "Fußballer des Jahres" Ailton. Zu den Top-Creatorn gehören unter anderem Julyan Pohl, Diyar Acar, ViscaBarca, Chris Curtis und Niclas Kroll.Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.Google Pixel Frauen-Bundesliga | 10. SpieltagFreitag, 13.11.2026ab 18.15 Uhr: Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05Samstag, 14.11.2026ab 11.45 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburgab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlinab 17.25 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Bayern MünchenSonntag, 15.11.2026ab 15.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln, RB Leipzig - Eintracht FrankfurtMontag, 16.11.2026ab 17.45 Uhr: VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen3. Liga | 14. SpieltagFreitag, 20.11.2026ab 18.30 Uhr: TSV Havelse - FC Viktoria KölnSamstag, 21.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: SC Verl - Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf - SG Sonnenhof Großaspach, SSV Jahn Regensburg - Würzburger Kickers, TSG Hoffenheim II - Preußen Münster, Fortuna Köln - SV Meppenab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - SV Waldhof MannheimSonntag, 22.11.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbadenab 19.15 Uhr: MSV Duisburg - Hansa RostockPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6387996