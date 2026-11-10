HOUSTON, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dresser Utility Solutions, ein führender Anbieter von globaler Infrastrukturtechnologie, darunter Lösungen für Messtechnik, Instrumentierung, Verbindungstechnik und Reparatur sowie Druck- und Durchflussregelung für Wasser- und Gasversorger und Industriekunden, hat die Übernahme der RMG Messtechnik GmbH abgeschlossen und damit seine umfassenden Kompetenzen im Bereich der Gasmesstechnik um Hochdruck-Ultraschallmessungen erweitert.

Die Übernahme von RMG stärkt Dressers globales Portfolio im Bereich der Gasmesstechnik und vereint komplementäre Technologien, Branchenexpertise und das gemeinsame Engagement, Kunden auf der ganzen Welt zuverlässige, hochwertige Lösungen zu liefern.

David Evans, Chief Executive Officer von Dresser Utility Solutions, sagt: "Die Integration von RMG in Dresser ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Der Wert dieser Übernahme geht über die Erweiterung unserer Kompetenzen hinaus: Sie vereint zwei Unternehmen mit fundiertem Branchenwissen, starken Kundenbeziehungen und dem gemeinsamen Fokus auf die Bereitstellung zuverlässiger Lösungen. Wir freuen uns darauf, auf diesen Stärken aufzubauen und neue Möglichkeiten für unsere Kunden weltweit zu schaffen."

Das Produktangebot von RMG umfasst Hochdruck-Ultraschall- und Turbinen-Gaszähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und Kommunikationsgeräte.

Thorsten Dietz, CEO von RMG, sagt: "Der Zusammenschluss mit Dresser Utility Solutions eröffnet spannende Möglichkeiten, auf der langjährigen Tradition von RMG in Sachen Innovation und technischem Know-how aufzubauen. Gemeinsam können wir die Entwicklung fortschrittlicher Gasmesstechnologien vorantreiben, unsere globale Reichweite ausbauen und unseren Kunden im Zuge der Branchenentwicklung noch mehr Mehrwert bieten."

RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 230 Mitarbeiter. Zu den Standorten des Unternehmens gehören weitere Niederlassungen in Deutschland sowie Büros in den Vereinigten Staaten, Indien, China, Dubai und Österreich. RMG bringt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Gasmesstechnik bei Dresser ein, zusammen mit einem etablierten internationalen Netzwerk aus Vertriebs- und Servicepartnern.

Über Dresser Utility Solutions

Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen ist Dresser Utility Solutions ein etablierter Marktführer für sichere und zuverlässige Infrastrukturtechnologien, die Versorgungsunternehmen weltweit unterstützen. Das Unternehmen setzt sich kontinuierlich dafür ein, die Versorgungsinfrastruktur zu stärken und zu modernisieren. So erhalten Kunden leistungsstarke Technologien, die einen sicheren Betrieb gewährleisten, Emissionen und Produktverluste reduzieren und die Betriebskosten senken. Das Portfolio von Dresser umfasst Gasmesstechnik, digitale Messgeräte und Software, Lösungen zur Druck- und Durchflussregelung sowie Produkte zur Instandsetzung von Gas- und Wasserinfrastrukturen. Zusammen decken diese Lösungen den gesamten Lebenszyklus der Versorgungsinfrastruktur ab - von Messung und Steuerung bis hin zu Reparatur und Wartung. Weitere Informationen finden Sie unter dresserutility.com.

Über RMG

RMG ist ein weltweit tätiger Anbieter von Gasmesstechnik, darunter Ultraschall- und Turbinengaszähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und Kommunikationsgeräte sowie Gasmesstechnik. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung hat sich RMG einen hervorragenden Ruf für Qualität, Innovation und technisches Fachwissen erarbeitet. RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und verfügt über Standorte sowie Vertriebs- und Servicepartner weltweit. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit bewährten Technologien und umfassender Fachkompetenz bei einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Gasmessung. Weitere Informationen finden Sie unter rmg.com.

MEDIENKONTAKT: Für Dresser Utility: Leigh Ramirez Marketingkommunikation leigh.ramirez@dresserutility.com