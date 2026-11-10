BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Apotheken in Deutschland geht weiter zurück. Ende September gab es 16.444 Apotheken und damit 157 weniger als zum Jahreswechsel, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) mitteilte. Dabei standen seit Anfang Januar 47 Neueröffnungen 204 Schließungen gegenüber. Das Minus fiel damit schwächer aus als in den ersten neun Monaten 2025 mit damals 355 Schließungen. Erfasst werden jeweils Hauptapotheken und Filialen, von denen es bis zu drei geben kann.

Verbandspräsident Thomas Preis sagte mit Blick auf den sinkenden Trend: "So darf es nicht weitergehen." Immer mehr Menschen müssten weitere Wege zur nächsten Apotheke in Kauf nehmen. Mit Sorge sehe man auf das Jahresende, denn im vierten Quartal erfolgten erfahrungsgemäß die meisten Schließungen. Die niedrige Zahl der Neueröffnungen zeige, dass es für junge Apothekerinnen und Apotheker immer noch zu unattraktiv sei, neue Standorte aufzubauen.

Höhere Vergütungen - und Einsparungen



Die Bundesregierung hatte gerade eine lange ausgebliebene Erhöhung beim Honorar umgesetzt. Ein Fix-Bestandteil der Vergütung für rezeptpflichtige Medikamente wurde zum 1. Juli von 8,35 Euro pro Packung auf 9,00 Euro erhöht. Zum 1. Januar 2027 soll eine Anhebung auf 9,50 Euro folgen. Zugleich sind auch Apotheken von einem Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge betroffen, das Ausgabenbremsen im gesamten Gesundheitswesen vorsieht./sam/DP/jha