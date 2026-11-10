SHANGHAI (ots) -Die aus Saarbrücken stammende Ernährungsmarke inne hat auf der China International Import Expo (CIIE) in Shanghai neue Produkte für den chinesischen Markt vorgestellt. Dazu zählen drei Produkte der dortigen Kategorie "Blue Hat" sowie ein Proteinprodukt für Frauen, das nach Unternehmensangaben erstmals weltweit präsentiert wurde. Mit der Sortimentserweiterung und lokalen Forschungskooperationen will inne seine Präsenz in China langfristig stärken.Neue Produkte für den chinesischen BinnenmarktDie drei neuen "Blue Hat"-Produkte sind flüssige Zubereitungen mit Calcium, Zink und Vitamin D, mit Zink und mehreren Vitaminen sowie mit Vitamin C. In China unterliegen Produkte dieser Kategorie je nach Art einer behördlichen Registrierung oder Anmeldung. Das zugehörige blaue Kennzeichen wird häufig als "Blue Hat" bezeichnet.Bislang erreichte inne chinesische Verbraucher vor allem über den grenzüberschreitenden Handel. Das neue Sortiment ergänzt dieses Geschäft um Produkte, die auf die regulatorischen Anforderungen und Bedürfnisse des chinesischen Binnenmarkts zugeschnitten sind.Zudem stellte inne auf der CIIE ein Proteinprodukt auf Basis von Lachsprotein vor, das speziell für Frauen entwickelt wurde. Nach Unternehmensangaben wird das Protein durch Hydrolyse in kleinere Peptidfragmente aufgespalten. Die Rezeptur enthält patentierte Peptidbestandteile und die Aminosäure Leucin. Bei der Entwicklung habe das Unternehmen unterschiedliche Lebensphasen und Ernährungsgewohnheiten von Frauen berücksichtigt.Lokale Marktkenntnis als ErfolgsfaktorHinter der Marke steht die Mom's Garden GmbH mit Sitz in Saarbrücken. Ihr CEO Naeyoung Kang verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Ernährungs- und Gesundheitssektor. Zuvor arbeitete er unter anderem für Pfizer, Amway und KD Pharma und sammelte internationale Erfahrung in Südkorea, Deutschland, den USA und China.Für internationale Ernährungsmarken sei es entscheidend, globale Entwicklungskompetenz mit den Bedürfnissen lokaler Verbraucher zu verbinden, erklärt Kang. Unterschiede bei Ernährungsgewohnheiten, Lebensstilen und Nährstoffversorgung müssten bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden. Ebenso wichtig seien Qualitätsmanagement und regelkonforme Produktkommunikation."Wir möchten von den tatsächlichen Bedürfnissen von Frauen ausgehen und ihnen durch kontinuierliche Produktentwicklung mehr Möglichkeiten bieten, ihre Ernährung im Alltag zu ergänzen", sagt Kang mit Blick auf das neue Proteinprodukt.Forschungskooperationen als Teil der China-StrategieParallel zur Produktentwicklung baut inne nach eigenen Angaben seine Zusammenarbeit mit chinesischen Krankenhäusern, Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus. Ergebnisse bestehender Kooperationen seien bereits in internationalen Fachzeitschriften erschienen, die im Science Citation Index erfasst sind.Im Vorfeld der CIIE kündigte das Unternehmen zudem geplante Forschungsprojekte mit dem West China Hospital der Sichuan-Universität an. Die Kooperation soll unter anderem klinische Daten und Erkenntnisse zu ernährungsbezogenen Wirkmechanismen liefern. Diese könnten künftig in die Weiterentwicklung der Produkte einfließen.Die CIIE findet vom 5. bis 10. November 2026 in Shanghai statt. Für inne ist die Messe damit sowohl Plattform für neue Produkte als auch Teil der langfristigen Positionierung im chinesischen Markt.Pressekontakt:Lynn Zhengxlynn.zheng@moms-garden.comwww.inne-kids.de/enOriginal-Content von: inne, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180995/6388021