Rekordumsatz, volle Auftragsbücher und neue Milliardenverträge - bei Rocket Lab läuft das Geschäft besser denn je. Trotzdem reagierten Anleger auf die Quartalszahlen zunächst mit Verkäufen. Der Grund liegt vor allem bei der neuen Neutron-Rakete, deren Entwicklung länger dauert als geplant. Wie geht es für die Aktie weiter? Rocket-Lab-Aktie nach Quartalszahlen: Rekorde reichen nicht aus Bei Rocket Lab gab es am Montag zunächst ordentlich Grund zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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