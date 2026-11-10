Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober um 0,4% gegenüber dem Vormonat gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 0,3% gerechnet, nachdem im September bereits ein Plus von 0,6% zu Buche gestanden hatte. An den Finanzmärkten gilt eine Leitzinserhöhung der Fed im Dezember damit als ausgemachte Sache. Was bedeutet die hartnäckige Teuerung für die Aktienmärkte? Kernrate überrascht ebenfalls Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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