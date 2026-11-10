Die Vonovia-Aktie hat sich nach ihrem jüngsten Kurssturz wieder etwas erholt. Doch die neuen Quartalszahlen zeigen ein gemischtes Bild: Während das Geschäft mit Mietwohnungen wächst, machen hohe Zinsen dem Konzern weiterhin zu schaffen. Ist die Aktie inzwischen zu stark abgestraft worden? Vonovia-Aktie erholt sich: Was steckt hinter den Zahlen? Bei Vonovia konnten Anleger in den vergangenen Monaten wenig Freude haben. Ende Oktober fiel die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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