NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag belastet durch gestiegene Leitzinserhöhungserwartungen deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) sank um 0,96 Prozent auf 106,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 5,01 Prozent. Besonders deutlich legten die Renditen von zweijährigen Anleihen um 0,20 Prozentpunkte auf 4,761 Prozent zu.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte das Plus bei 0,6 Prozent gelegen. An den Finanzmärkten wird jetzt fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet. Auch Vertreter der US-Notenbank stellten weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.

Mittlerweile ist eine Zinserhöhung im Dezember an den Finanzmärkten fest eingepreist. Gouverneur Christopher Waller hatte vor der Veröffentlichung der Daten eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen, falls die Inflation im Oktober stärker steigt als erwartet. Die Experten der Commerzbank erwarten jedoch nicht, dass ein solcher Schritt eine Mehrheit im Offenmarktausschuss finden wird. "Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass die eine Zinserhöhung vom September nicht ausreicht, um die Inflation spürbar zu dämpfen, zumal die Wirtschaft weiterhin brummt und die Arbeitslosigkeit niedrig ist", schreibt die Commerzbank. "Wir erwarten, dass die Notenbank die Zinsen im Dezember erneut um 25 Basispunkte anhebt.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, hat sich für mindestens zwei weitere Leitzinserhöhungen in den USA ausgesprochen. "Angesichts der aktuellen Aussichten ist für mich nach wie vor klar, dass das FOMC mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte vornehmen muss", sagte Logan am Dienstag in einer Rede auf einer Konferenz in Houston. Es könne möglich sein, in diesem Winter schneller vorzugehen, als es das FOMC bisher in diesem Herbst getan habe, fügte Logan hinzu. Logan ist derzeit im geldpolitischen Ausschuss (FOMC) der US-Notenbank stimmberechtigt.

Die erneut gefallenen Rohölpreise stützten die Anleihen in diesem Umfeld nicht wie am Vortag. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee erstmals seit August wieder weniger als 90 Dollar. Derzeit belasten Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis./jsl/he